ಟೆಕ್ ಥೆರಪಿ: ಎಐ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟುವವರಾರು?

<p>ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಡೀಪ್ಸೀಕ್, ಲಾಮ, ಕ್ವೆನ್ ದರ್ಬಾರು ಜೋರಾಗಿದೆ. ಈ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತವೇನೋ ಹೌದು, ಆದರೆ ಟೆಕ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸದೊಂದು ತಲೆನೋವು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟ್ಟರ್) ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಎಐ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 'ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್'ಗಿಂತ ಅದನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಜನರ ಕೈಗೆ ಕೊಡುವ 'ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್' ಬಗ್ಗೆಯೇ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೈಗಿಡುವುದು ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಕೊಂಚ ಹತಾಶರಾಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ರನ್ ಮಾಡುವಂತಿದ್ದರೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆವು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಳಲು. ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಎಐ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನನ್ನೂ ಕಟ್ಟುವಂತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತ ಐಡಿಯಾಗಳಿದ್ದರೂ ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.</p>.<p>ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಪ್ಗಳನ್ನಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಎಐ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳನ್ನಾಗಲೀ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಲು ಹೋದರೆ, ಯೂಸರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲಾ ಸರ್ವರ್ ಬಿಲ್ ಮೀಟರ್ ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಲಾಂಗ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡಲ್ ಮತ್ತು ರೀಸನಿಂಗ್ ಚೈನ್ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಫೋಟಿಸುತ್ತವೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಳಸುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಎಐ ಆಪ್ಗಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೇಟಾ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ಗೆ ಜಿಬಿಗೆ 50 ಡಾಲರ್ ತೆರುತ್ತಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 'ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್' ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಹೊರಟರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತೋ, ಈಗಿನ ಎಐ ಆಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಥೆಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಿದೆ! ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇನೋ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ವೆಚ್ಚ ಮಾತ್ರ ಆಕಾಶ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ಎಐ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇಂದಿನ ನೈಜ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಟೆಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಮತ್ ಪಲಿಹಪಿಟಿಯ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಂದು 'ಮನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್' ಅಥವಾ ಹಣ ನುಂಗುವ ಬಲೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಊಹಿಸುವ ಮೂರ್ಸ್ ಲಾ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೋಚದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗುವುದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೊರತು, ದುಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕರ ವಾದ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತು ಈಗ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಾಲುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಈ ದಟ್ಟ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಕೆಲವು ಆಶಾಕಿರಣಗಳಿಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲ. ಡೀಪ್ಸೀಕ್ನಂತಹ ದಕ್ಷ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲೇ ರನ್ ಆಗುವ 'ಆನ್-ಡಿವೈಸ್' ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ API ಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ನಿರಾಳತೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆನ್-ಡಿವೈಸ್ ಕ್ರಾಂತಿಯೇ ಎಐ ಜಗತ್ತಿನ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>2026ರ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡುವ 'ಏಜೆಂಟಿಕ್ ಎಐ'ಗಳ ಹಾವಳಿ ಶುರುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಯೋಚಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ 2030ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ವೆಚ್ಚ ಶೇ. 90ರಷ್ಟು ಕುಸಿಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಗಾರ್ಟ್ನರ್ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯೊಂದೇ ಸದ್ಯದ ಸಮಾಧಾನ. ಈ ಭರವಸೆಯೇ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>. <p>ಇನ್ನು, ಓಪನ್ಎಐ (OpenAI) ನಂತಹ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಥೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನು ಸುಡುತ್ತಿವೆ. ಅಸಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ನಾವು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಎಂಬುದು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈಗಿರುವ ದುಬಾರಿ ಜಿಪಿಯು (GPU) ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಎಐಗೆ 'ಪಾಠ ಮಾಡಲು' (ಟ್ರೈನಿಂಗ್) ತಯಾರಾದವೇ ಹೊರತು, 'ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು' (ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್) ಅಲ್ಲ.</p>. <p>ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಹೈ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಮೆಮೊರಿ (HBM) ಚಿಪ್ಗಳ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೈರಾಣಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 'ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್-ನಿಯರ್-ಮೆಮೊರಿ' ಹಾಗೂ '3D ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಂಗ್' ನಂತಹ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಗೂಗಲ್ ಸಂಶೋಧಕರಿಂದ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಎಐ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆಂದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಚಿಪ್ಗಳು ಬರುವವರೆಗೂ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಗೆಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಉದ್ಯಮವೇ ಈಗ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರದತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿದೆ.</p>. <p>ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮೆಟಾ, ಗೂಗಲ್ ಹಾಗೂ xAI ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ 'ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್' ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ-ನಿಮ್ಮಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜಿಪಿಯುಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಎಐ ರನ್ ಮಾಡುವ 'ಡೀಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್' ಐಡಿಯಾಗಳು ಕೂಡ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಕೇವಲ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿ ಸ್ವಂತ ಸರ್ವರ್ನಲ್ಲಿಯೇ (Self-hosting) ಎಐ ರನ್ ಮಾಡುವುದು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ಲೋಕವನ್ನು ಆಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇನೋ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ 'ಪೆಟ್ರೋಲ್' ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವಂತಾಗುವವರೆಗೂ ಈ ಕ್ರಾಂತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಸಿಗುವ 'ಎಐ ಸಮೃದ್ಧಿ' (AI Abundance) ಬರುವುದು ಈಗಲೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತವ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಗೂ 'ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್-ಲೋಕಲ್ ರನ್' ದಾರಿಯಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ಏಕೈಕ ಆಯ್ಕೆ. ಹೊಸ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದೊಂದೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಮಾರ್ಗ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>