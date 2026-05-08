ಬೆಂಗಳೂರು: ಐಫೋನ್ನಷ್ಟೇ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಏರ್ಪಾಡ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. 'ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನೂತನ ಆ್ಯಪಲ್ ಏರ್ಪಾಡ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಆ್ಯಪಲ್ ಏರ್ಪಾಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಏರ್ಪಾಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಫೋಟೊ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೊ ತೆಗೆಯಲು ಬಳಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸಿರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆಡಿಯೋ ಸಾಧನವಾಗಿರದೆ, ಎ.ಐ ಆಧಾರಿತ ವೇರಬಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಆ್ಯಪಲ್ ಏರ್ಪಾಡ್ ಮೂಲಕ ಎ.ಐ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಫೋನ್ನ ಫೇಸ್ ಐಡಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಂತೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇರಲಿದೆ. ಆ್ಯಪಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಏರ್ಪಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಡಿಯೋ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಏರ್ಪಾಡ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎ.ಐ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ತರುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವೆನಿಸಿದೆ. ಏರ್ಪಾಡ್ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಏರ್ಪಾಡ್ ಪ್ರೊಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆ್ಯಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತ ಬರಬೇಕಿದೆ.