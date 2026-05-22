<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಆ್ಯಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶ್ರೇಣಿಯು 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. </p><p>ಈ ಬಾರಿ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಆ್ಯಪಲ್ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಸಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದು 'ಐಫೋನ್ ಫೋಲ್ಡ್' ಅಥವಾ 'ಐಫೋನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ' ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಚಿಪ್ಸೆಟ್, ವರ್ಧಿತ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ. </p><p><strong>ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?</strong></p><p>ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ₹1.49 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ₹1.34 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ನೂತನವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಬೆಲೆ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. </p><p>ಈ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 'ಪ್ರೊ' ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಆ್ಯಪಲ್ ಪಾಲಿಗೆ ಸವಾಲೆನಿಸಿದೆ. </p><p><strong>ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗಳೇನು?</strong></p><p>ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಮುಂಬರುವ A20 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು TSMCನ ಸುಧಾರಿತ 2nm ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಲಭ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಲಿಮರ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲೆಂಡ್, ವರ್ಧಿತ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್, ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಮೊಡೆಮ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ LTPO+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿತ ಆ್ಯಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಕ್ಲಿಕ್ಲಿಸಲು ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. </p>.ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆರೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಏಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ವಿಶೇಷ ಟ್ರಿಕ್.ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ: ಉತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಫೋನ್. <p><strong>ಐಫೋನ್ 18 ಏರ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ?</strong></p><p>ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಐಫೋನ್ 18 ಐರ್ 2027ರ ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಸಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಐಫೋನ್ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ನಿರಂತರ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾತನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಐಫೋನ್ 18 ಹಾಗೂ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಲಿದೆ. </p><p>ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರೊ ಸರಣಿಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಿರುವ ಕಾರಣ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಆ್ಯಪಲ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಐಫೋನ್ 18 ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಹಳೆಯ ಐಫೋನ್ 17 ಸರಣಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಐಫೋನ್ 18ಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಕಾಯಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇದು ಕೇವಲ ವಿಳಂಬಿತ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಐಫೋನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ ಐಫೋನ್ಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತರಬಹುದು. </p><p>ಆ್ಯಪಲ್ ಸಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೆಚ್ಚಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆ್ಯಪಲ್ ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಾನೇ ಭರಿಸಿ, ಸರಣಿಯ ಇತರ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಐಫೋನ್ ಮಾರಾಟ: ಜನರು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಫೋನ್ ಖರೀದಿ!.PHOTOS: ಐಫೋನ್ 17 ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಚ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>