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WWDC: ಸಿರಿ ಎ.ಐಗೆ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಸಾಥ್: ಏನಿದೆ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 5:43 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 5:43 IST
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ಆ್ಯಪಲ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್

ಆ್ಯಪಲ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್

(ಕೃಪೆ: www.apple.com)

ಆ್ಯಪಲ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್

ಆ್ಯಪಲ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್

(ಕೃಪೆ: www.apple.com)

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