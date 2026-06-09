<p><strong>ಕ್ಯುಪರ್ಟಿನೊ:</strong> ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ (ಎ.ಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಆ್ಯಪಲ್, ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ 'ಆ್ಯಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್' ಹಾಗೂ ಸಿರಿ ಎ.ಐ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಎ.ಐ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ಗೆ ಆವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. </p><p>ಆ್ಯಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ವಲ್ಡ್ವೈಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಕಾನ್ಫೆರನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಡಿಸಿ) ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಐಒಎಸ್ (iOS), ಐಪ್ಯಾಡ್ಒಎಸ್ (iPadOS), ಮ್ಯಾಕ್ಒಎಸ್ (macOS), ವಾಚ್ಒಎಸ್ (watchOS) ಮತ್ತು ವಿಷನ್ಒಎಸ್ (visionOS) ಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಆ್ಯಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಧಾರಿತ ಎ.ಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನುಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯರಾದ ಗೂಗಲ್ (Google) ಮತ್ತು ಎನ್ವಿಡಿಯಾ (Nvidia) ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ.</p><p>ಆ್ಯಪಲ್ ಸಿರಿಯನ್ನು 2011ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಎ.ಐ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಗೂಗಲ್ನ ಜೆಮಿನಿ ಎ.ಐ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುರೂಪಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು 'ಸಿರಿ ಎಐ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಐಫೋನ್, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆ್ಯಪ್ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.</p><p>ಆ್ಯಪಲ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಡಿಸಿ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಜೂನ್ 8 ರಿಂದ ಜೂನ್ 12 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಪಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಕೊನೆಯ ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಸಿರಿ ಎ.ಐ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿವರ:</strong></p><p>ಸಿರಿ ಎಐ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆ್ಯಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಗೂಗಲ್ನ ಜೆಮಿನಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.</p>.ಎ.ಐನಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವೇ? ಬೇರೆಯದೇ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕಂಪನಿ!.ಎ.ಐ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ನ ಮಿಥೋಸ್: ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾಗೆ ನಡುಕ. <h2>ಸಿರಿ ಎ.ಐ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗಳು:</h2><p><strong>ಸಿರಿ ಎ.ಐ ಚಾಟ್ಬಾಟ್:</strong> ಸಿರಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಮಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ತರಹನೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭೂತಿ (Personal Context) ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು, ಇಮೇಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಫೋಟೋಗಳ ಮೂಲಕ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿ ನಿಮಗಾಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದ:</strong> ಆ್ಯಪಲ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ನಡುವಿನ ಈ ಬಹು-ವರ್ಷಗಳ ಒಪ್ಪಂದವು ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು $1 ಬಿಲಿಯನ್ (ಅಂದಾಜು 100 ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್) ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p><p><strong>ಸಿರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆ್ಯಪ್:</strong> ಸಿರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆ್ಯಪ್ ಬರಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ವಾಯ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಚಾಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. </p><p><strong>ಸಿರಿ ಎ.ಐ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾಷಣಾತ್ಮಕ</strong>ವಾಗಲಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ಸಿರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್:</strong> ಬಳಕೆದಾರರ ಫೋನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲಿರುವ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.</p><p><strong>ವಿಷ್ಯುವಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್:</strong> ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ 'ಸಿರಿ ಮೋಡ್' ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೂಲಕ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. </p><p>ಇದು ಐಫೋನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಐಪ್ಯಾಡ್, ಮ್ಯಾಕ್, ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಚ್ ಮತ್ತು ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ ಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.</p>. <h3>ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು:</h3><p><strong>iOS 27:</strong> ಐಫೋನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬರಲಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎ.ಐ ಫೀಚರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿದೆ. ಆ್ಯಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಐಫೋನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್:</strong> ಆ್ಯಪಲ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ iOS 27ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p><strong>ಸಫಾರಿ ಬ್ರೌಸರ್:</strong> ಎ.ಐ ಆಧಾರಿತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಥೀಮ್ ಆಧಾರಿತ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ವೆಬ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p><p><strong>ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಪ್:</strong> ಜನರೇಟಿವ್ ಎ.ಐ ಮೂಲಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.</p><p><strong>ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ:</strong> ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ನೀಡುವ 'ಚೈಲ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್' ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೇಸ್ಟೈಮ್ ಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲತೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬ್ಲರ್ ಮಾಡುವ 'ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸೇಫ್ಟಿ' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಪೋಷಕರು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.</p><p><strong>ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್:</strong> 'ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಲಾಸ್' ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆ್ಯಪ್ ಐಕಾನ್ಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನಿಮೇಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಆಗುವ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. iOS 27 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಐಫೋನ್ 11ಗೂ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.</p><p><strong>ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ:</strong> ಹೊಸ ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್-ಡಿವೈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಆ್ಯಪಲ್ನ ಈ ಹೊಸ ಎ.ಐ ಮಾದರಿಯು ಗೂಗಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಎ.ಐ ಮಾದರಿಯಾದ ಜೆಮಿನಿಗೆ ಸಮನಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ನಿರ್ಗಮನ:</strong> </p><p>ಆ್ಯಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಒ ಆಗಿರುವ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಂದು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದ್ದು, ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜಾನ್ ಟೆರ್ನಸ್ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಎ.ಐ ರೇಸ್ಗೆ ಆ್ಯಪಲ್:</strong></p><p>ಆ್ಯಪಲ್ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಪ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಎ.ಐ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. </p>.ಆಳ-ಅಗಲ: ಲಸಿಕೆಯ ಅಂಕೆಗೆ ಸಿಗದ ಹಕ್ಕಿಜ್ವರ.ಆಳ-ಅಗಲ: ಲಸಿಕೆಯ ಅಂಕೆಗೆ ಸಿಗದ ಹಕ್ಕಿಜ್ವರ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>