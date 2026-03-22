ಮುರಕಿಭಾವಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಜಾತ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ

ಬೈಲಹೊಂಗಲ: ಮುರಕಿಭಾಂವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮಠದ 38ನೇ ವರ್ಷದ ವೇದ್ದಾಂತ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾ.22 ರಿಂದ 27ರವರೆಗೆ ಜರುಗಲಿದೆ.

ಇಂಚಲ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಸಾಧು ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಡಾ.ಶಿವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ಚಾಮೀಜಿ, ಮುಕ್ತಾನಂದ ಪರಮಹಂಸರು, ಪುರ್ಣಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಹಿಸುವರು.

ಮಾ. 22 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5ಕ್ಕೆ ಗುರು ಸಿದ್ದಾರೂಢರ ಮೂರ್ತಿಗೆ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಶ್ರೀ ರುದ್ರಪ್ಪ ಶರಣರ, ಶ್ರೀ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಪರಮಹಂಸರ ಕರ್ತುಗದ್ದುಗೆಗಳಿಗೆ ಗುರುಸ್ತೋತ್ರ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಮಹಾಪೂಜೆ, ಅಗ್ನಿಕುಂಡ, ವೇದಾಂತ ವೇದಿಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.30 ರಿಂದ 7.30 ರವರೆಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾರಾಯಣ, 9 ರಿಂದ 11 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 7 ರಿಂದ 10 ರವರೆಗೆ ಪ್ರವಚನ, ಮಾ. 24 ರಂದು ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದೇವಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವದು, ಸಂಜೆ 5 ಕ್ಕೆ ತೆರಿನ ಕಳಸರೋಹಣ, ರಾತ್ರಿ 9 ಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ಮಾ. 26 ರಂದು ಸಿದ್ದಾರೂಢರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ಸಿದ್ದಾರೂಢರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತೊಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವ, ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12 ಕ್ಕೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ, ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260322-21-1665351595