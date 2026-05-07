ವಿಮಾನ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಎ.ಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ:ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ, ಹಾರಾಟ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ

ದೇವನಹಳ್ಳಿ (ಬೆಂ.ಗ್ರಾಮಾಂತರ): ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ(ಕೆಐಎ) ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ವಿಮಾನಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎ.ಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧರಿತ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಏರ್ಸೈಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಂ' (ಎಸ್ಎಎಸ್ಎಸ್) ವಿನೂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿಮಾನ ದಟ್ಟಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಎ.ಐ ಆಧರಿತ ಈ ವಿನೂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಏರ್ಸೈಡ್ ಪ್ರದೇಶದ 'ಕ್ರಾಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ'ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಹನಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾನವ ಸಹಜ ದೋಷದಿಂದ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿದೆ.

ಎ.ಐ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಏರ್ಸೈಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಗಳು ವಾಹನಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ನಡೆದರೆ ಕೂಡಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವುದರಿಂದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಕತ್ತಲು ಅಥವಾ ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪರಿಣಾಮ ಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ನಡುವೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಮಾನವ ಸಹಜ ತಪ್ಪು ಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ.