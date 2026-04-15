ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಸಾಗರದಾಳದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್‌!

<p>ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗಿಂತ ಸದಾ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿರುವ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ದೇಶ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೀನಾ ಇದೀಗ ಸಾಗರದಾಳದಲ್ಲಿ ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಭಾರೀ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರ್ಯಾಯ ಶಕ್ತಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ, ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿಯು ವಿಶ್ವವೇ ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ನೋಡುವಂತಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಚೀನಾದ ಹೈಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪನಿಯು ಶಾಂಘೈ ಕರಾವಳಿಯ ಬಳಿ 2.3 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೊದಲ ಹಂತವನ್ನು ಆರಂಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ‘ನ್ಯೂ ಅಟ್ಲಾಸ್’ ಎಂಬ ಚೀನಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯ ಶೇ 95ರಷ್ಟು ಸಮುದ್ರದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ನಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿ ಇಡಲು ಶೀತಲ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ 23ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚೀನಾದ ಸಾಗರದಾಳದ ಮೊದಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ನ ಒಂದು ಘಟಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ‘ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್’ ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕರಾವಳಿ ತೀರವಾದ ಹೈನಾನ್ನಲ್ಲಿ 114 ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಸರ್ವರ್ ರ್ಯಾಕ್ಗಳ ಸರಣಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 400ರಿಂದ 500 ಸರ್ವರ್ಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವಷ್ಟು ದೈತ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳನ್ನು ಸರಪಳಿಯಂತೆ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ‘ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್’ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಅಡಿಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕೇಬಲ್ ಮೂಲಕ ಚೀನಾದ ಭೂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿ ಸಲಾಗಿದೆ. ಚೀನಾದ ‘ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಡೇಟಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ’ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ: ಸರ್ವರ್ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಂಪಿನ ವಾತಾವರಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ಯಾಲನ್ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಇದು 10,000 ದಿಂದ 50,000 ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯಷ್ಟು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಅಬಿಲೀನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ‘ಓಪನ್ ಎ.ಐ’ ಮತ್ತು ‘ಒರಾಕಲ್’ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಟಾರ್ಗೇಟ್ ಎ.ಐ. ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರವು ಈ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮುಚ್ಚಿದ ಚಕ್ರ (closed loops) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿರುವ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ಯಾಲನ್ ನೀರನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 12,000 ಗ್ಯಾಲನ್ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒರಾಕಲ್ನ ಕ್ಲೇ ಮ್ಯಾಗೋಯರ್ಕ್ ಅವರು ಲಾಸ್ ವೆಗಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ಲೌಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ನ ತಂಪು ವಾತಾವರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಚೀನಾದ ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಡೇಟಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಶೇ 40 ರಿಂದ 50ರಷ್ಟು ಈ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಪಿನ ವಾತಾವರಣ ನೀಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸಹಜ ತಂಪುಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ‘ಪವರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್’ ಪ್ರಮಾಣ ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಕೇವಲ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಭಾರಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಾದರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಶಕ್ತಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಲಿದೆ. 5ಜಿ ಜಾಲಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಜಾಲಬಲ, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೇಟಾ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿಸುವ ಮಹತ್ತರ ಗುರಿಯನ್ನು ಚೀನಾ ದೇಶವು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಾಗರದಾಳದ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರವು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಗಣಕ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.ಇದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಭಾಗವಷ್ಟೆ. ಎರಡನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ 24 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಮುದ್ರದಾಳದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಚಿಂತನೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುವುದಾಗಿ ಚೀನಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಅದರ ಪ್ರಾರಂಭ ಯಾವಾಗ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮೊದಲು: ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸಮುದ್ರದಾಳದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಾಗಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ 2015ರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ‘ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ್ಯಾಟಿಕ್’ ಎಂಬ ಎರಡು ಹಂತಗಳ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಜೂನ್ 2024ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>‘ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ‘ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಮರ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ’ ಅನ್ವೇಷಿಸಲು, ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಲು ‘ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ್ಯಾಟಿಕ್’ ಅನ್ನು ಸಂಶೋಧನಾ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ವಕ್ತಾರರು ‘ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್’ ಎಂಬ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಹೋಗಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಡೇಟಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಗರದಡಿ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ‘ಚೀನಾ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್’ ಕಂಪನಿಯ ಬಂದರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಂಗ್ ಶಿಫೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚದ ಗುಣಾವಗುಣಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದಿಗ್ಗಜ ಕಂಪನಿಗಳೂ ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಶೇ 22.8ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ತಾಜಾ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯದ ಸವಾಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಶೇ 90ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬೀರುವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್’ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದೇ ಈಗ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. </p>