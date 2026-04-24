ತಾಳೆಗರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಲೆಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲವೂ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿವೆ!

ಜ್ಞಾನದ ಹುಡುಕಾಟವೆಂಬುದು ಮಾನವನ ನಾಗರಿಕತೆಯಷ್ಟೇ ಹಳೆಯದು. ಒಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು; ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹಿರಿಯರ ಕಾಲು ಹಿಡಿಯಬೇಕಿತ್ತು, ಮೈಲುಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆದು ಯಾವುದೋ ಮಠದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಹಿಡಿದ ತಾಳೆಗರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಅಲೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಪಸ್ಸೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ತಾಳೆಗರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಕಾಶಿ-ಕಾಂಚಿಗೆ ಅಲೆಯುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಜ್ಞಾನ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಮಲಗಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬೆರಳ ತುದಿಯ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜ್ಞಾನವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯ ಹೊರೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಹೊರಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇಂದಿನ ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಕಲಿಕೆಯ ಸವಾಲುಗಳೇ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಆ ವಿಷಯದ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸವಾಗಿತ್ತು. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ತೀರ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಬಂಧಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂತು ಮತ್ತು ಆ ಕೋಟೆ ಧ್ವಂಸವಾಯಿತು. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವೀಕರಣವಾಯಿತು. ಇಂದು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದರೆ ಆತ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಿಲ್ಲ.

ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಬ ಮಹಾಗುರುವಿನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಸಮೇತ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಸೆರಾ, ಯುಡೆಮಿ ಅಥವಾ ಎಡ್-ಎಕ್ಸ್ ನಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿವೆ. ಕಲಿಕೆ ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯವಲ್ಲ, ಅದು ಖಂಡಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ಜಾಗತಿಕ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ (AI) ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದು ಒಬ್ಬ ಗುರು ನೂರಾರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬೋಧನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ. ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಅಥವಾ ಜೆಮಿನಿಯಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ; ನೀವು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ ಮಗುವಿಗೆ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಬಲ್ಲ ಎಐ, ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನುಡಿಸಬಲ್ಲದು. </p><p>ಕಲಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೂ ಈಗ ಯಾರನ್ನೂ ಕಾಡಿ ಬೇಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಎಐ ಟ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯೂ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆಯೆಂದರೆ, ನಾವು ಕಲಿಯದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ನೆಪಗಳೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕೌಶಲಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಮನ್ನಣೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗದೆ, ಕೇವಲ ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಗೂಗಲ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಲಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಿಂತ ಆತನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಆತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕಲಿತವರು, ಅಂತರಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕಲಿತವರು ಇಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪಾಲಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ನಿರಂತರ ಪಾಠಶಾಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಿಂತ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಕಲೆಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು. ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಹವ್ಯಾಸವಲ್ಲ, ಅದು ಇಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಅನಿವಾರ್ಯ ವಿದ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡುವ ತಾಣವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ನಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಕಲಿಯುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಉಚಿತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ. ಹಳ್ಳಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯವರು ಹೊಸ ರುಚಿ ಕಲಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಗರದ ಟೆಕ್ಕಿ ಹೊಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದ, ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲದ ಈ ‘ಜಾಗತಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ’ ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿಕಥೆ ಅಥವಾ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ‘ಶ್ರವಣ ಪರಂಪರೆ’ ಇಂದು ಪೋಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮರುಜನ್ಮ ಪಡೆದಿದೆ. </p><p>ನೀವು ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿರಲಿ, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರಲಿ; ಪ್ರಪಂಚದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಂತಕರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ‘ಕೇಳುವ ಕಲೆ’ಯು ಸಮಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಧ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಎಐ ಭಾಷಾಂತರ ಸಾಧನಗಳು ಆ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಲೇಖನವನ್ನೋ ಅಥವಾ ಜಪಾನಿನ ಸಂಶೋಧಕನ ವರದಿಯನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಓದಬಹುದು. ಜ್ಞಾನ ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಸೊತ್ತಲ್ಲ. </p><p>ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಈಗ ವೇಗವಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಪುಟಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಓದಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ‘ಮೈಕ್ರೋ-ಲರ್ನಿಂಗ್’ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ‘ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಟೆಕ್ ಟಿಪ್ಸ್’ಗಳು, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮೆದುಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜಾಣತನವಲ್ಲ. ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಂತೆ ಹರಿಯುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಮಹಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ, ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬ ‘ಫಿಲ್ಟರ್’ ಹಾಕುವ ಜಾಣ್ಮೆ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು. ಕಲಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ‘ಡಿಸ್-ಕನೆಕ್ಟ್’ ಆಗುವ ಕಲೆ ಇಂದಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. </p><p>ಇಂದಿನ ತಂದೆ-ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಎಐ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಕಲಿಕೆ ಈಗ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಯ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠಗಳೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದು ಹತ್ತಾರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರಜಾಲದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ದುಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪಾಠಗಳು ಈಗ ಉಚಿತ. </p><p>ಕಲಿಕೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಪಯಣವಲ್ಲ. ರೆಡ್ಡಿಟ್, ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗುಂಪುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾನ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿರಲಿ, ಕೃಷಿ ಆಸಕ್ತರಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿರಲಿ; ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಲಿಕೆ ಕೇವಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೂ ಇಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಔಷಧಿ ತರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕಲಿಯುವವನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂಬ ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ. ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಂಡಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಫೋನನ್ನು