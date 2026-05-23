ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆ ಕಂಡರೆ ನಾವು ಹಿಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆ. ಆ ಸ್ಪ್ರೇ ಜಿರಳೆಗೆ ವಿಷವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಜಿರಳೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಗುಂಡಿಗಳೇ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರ! ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳೊಬ್ಬರು ಬಳಸಿದ ಜಿರಳೆ ಎಂಬ ಪದವನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಬ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಯುವಕರ ತಮಾಷೆಯ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುಳಿದಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ, ಇದೊಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೊಪಗಾಂಡಾ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದು ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಭೀಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಯುವಕರ ಸಹಜ ಆಕ್ರೋಶ ಎಂದು ಭ್ರಮಿಸುವುದು ಮೂರ್ಖತನವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೈಬರ್ ಜಗತ್ತಿನ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನು ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಜೆಂಡಾ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಯುವ ಸಮೂಹವನ್ನು ಎತ್ತಿಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರೊಪಗಾಂಡಾ ಜಾಲವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಯುವ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಗಂಭೀರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. 2024 ಮತ್ತು 2025ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀಟ್ ನಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲೋಪಗಳಿಂದ ನಲುಗಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 4 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಪ್ಪಟ ಸತ್ಯ. ಆದರೆ, ಈ ನೈಜ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಬದಲು, ಯುವಕರ ಈ ನೋವು ಮತ್ತು ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಅಜೆಂಡಾ ಹೇರುತ್ತಿರುವವರ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೇಯವಾದದ್ದು. ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಯುವಕರ ಮಿದುಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ.

ಈ ಇಡೀ ಪ್ರೊಪಗಾಂಡಾದ ರೂವಾರಿ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೋಸ್ಟನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಎಂಬ ಯುವಕ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇವರಿಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಈಗಾಗಲೇ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗಿದೆ. ಛಿದ್ರವಾಗಿದ್ದ ಯುವಕರ ಕೋಪವನ್ನು ವಿಡಂಬನೆಯ ಮುಖವಾಡ ತೊಡಿಸಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಯಾವುದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹರಿವಿನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಂತ್ರಚಾಲ ಬದಲಿಗೆ ಸಂಘಟಿತ ಬಾಟ್ ಸೈನ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಡಗಿದೆ. ಈ ಪುಟದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಯ ಐಪಿ ವಿಳಾಸಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಪುರಾವೆಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ. ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಿಸಲು ವಿದೇಶಿ ಸರ್ವರ್ಗಳಿಂದ ಕೃತಕವಾಗಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸೈಬರ್ ಷಡ್ಯಂತ್ರ.</p><p>ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರವಾಗಿದೆ. ನೈಜ ಬಳಕೆದಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ಮೇಲೆತ್ತುವ ಅಸ್ಟ್ರೋಟರ್ಫಿಂಗ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಬೀಳಲು ಶುರುವಾದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಫೀಡ್ಗಳಿಗೂ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುವಕರು ಈ ಕೃತಕ ಜಾಲದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಯುವಕರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕೇವಲ ನೀವು ನೋಡುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಈ ಪ್ರೊಪಗಾಂಡಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.ಟೆಕ್ ಥೆರಪಿ: ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳ ಮಾಯಾಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನೋದಿ!.<p>ಈ ಚಳವಳಿಯ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಯುವಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇವು ಕೇವಲ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ ಎರೆಹುಳುಗಳಷ್ಟೇ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತೀರಾ ಪಾಪುಲಿಸ್ಟ್ ಆದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇಡೀ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಡೇಟಾ ಪ್ರೈವಸಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಭದ್ರತೆಯ ಕಳ್ಳತನ. ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟದ ನಡೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾವಾವೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಡೇಟಾ ಚಾಲಿತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸಂಪತ್ತು. ಈ ಬೃಹತ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನಾಳೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಖಾತರಿಯೂ ಇಲ್ಲ.</p><p>ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೊಪಗಾಂಡಾ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮೀಮ್ ಪುಟಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ತಮ್ಮ ಅಜೆಂಡಾ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ಆಯಾ ಪಿಆರ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಈ ಪುಟಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದವು. ಮೀಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಂಬನೆಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಬಹುದಿತ್ತೇನೋ, ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಯೋಜಿತವಾದಾಗ ಅದರ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಆಕ್ರೋಶವು ಎಂದಿಗೂ ವಾಸ್ತವದ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕೇವಲ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಜಿರಳೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯುವಕರ ನೈಜ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಇಂತಹ ಪ್ರೊಪಗಾಂಡಾಗಳಿಗೆ ಬಲಿಕೊಟ್ಟರೆ, ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯುವಜನತೆಯ ನೈಜ ಕೂಗನ್ನೂ ಕೇವಲ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಾವಳಿ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವಿದೆ.</p><p>ಹಾಗಾದರೆ ಯುವಜನತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇನು? ತಮ್ಮ ನೈಜ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಕೇವಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಜಿರಳೆಗಳಿಗೆ ಹಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟವು ಕೇವಲ ವಿಡಂಬನೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರಾರದ್ದೋ ರಾಜಕೀಯ ಅಜೆಂಡಾಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಮಾಜ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಯುವಕರು ವಾಸ್ತವದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಜೆಂಡಾ ಹೇರುವವರ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗದೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಜಿರಳೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರೊಪಗಾಂಡಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ಸಾಯುತ್ತವೆ.</p>.ಟೆಕ್ ಥೆರಪಿ: ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಎಂದು?.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>