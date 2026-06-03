e–SIM ಬಳಸಿದರೆ 5G ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

<p>ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇ–ಸಿಮ್ (e–SIM) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 5ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಬಂದ ನಂತರ, ಇ–ಸಿಮ್ ಬಳಸಿದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಕೆಲವರು ಹೊಸ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಇ–ಸಿಮ್ ಬಳಸಿದ ಬಳಿಕ ವೇಗವಾದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನುಭವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇ–ಸಿಮ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗದ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.</p><p>ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇ–ಸಿಮ್ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ 5ಜಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಶಕ್ತಿ, ಟವರ್ ಕವರೇಜ್, ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೋಡೆಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ 5ಜಿ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಆಂಟೆನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವು ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಚಿಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿವೆ, ಇದು ಉತ್ತಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇ–ಸಿಮ್ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಇ–ಸಿಮ್ ಅಂದರೆ ‘Embedded SIM’. ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ನಂತೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಫೋನ್ ಒಳಗೇ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಬಳಕೆದಾರರು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪರೇಟರ್ನಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೂಲಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಂದಿನ ಅನೇಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇ–ಸಿಮ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಐಫೋನ್ ಮಾದರಿಗಳು, ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಸರಣಿಯ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇ–ಸಿಮ್ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಮಾದರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇ–ಸಿಮ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತಿವೆ.</p><p><strong>ಇ–ಸಿಮ್ನ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?</strong></p><p>ಹೊಸ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿಮ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ–ಸಿಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸಬಹುದು.</p><p>ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭ ಎಂದರೆ ಫೋನ್ ವಿನ್ಯಾಸ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಕಂಪನಿಗಳು ಫೋನ್ ಒಳಗಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಣ್ಣದು, ಹಗುರ ಮತ್ತು ನೀರು-ಧೂಳು ಪ್ರತಿರೋಧಕವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಆದರೆ ಕೆಲ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೂ ಇವೆ. ಫೋನ್ ಹಾಳಾದರೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾದರೆ ಇ–ಸಿಮ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇ–ಸಿಮ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಮ್ ಬಳಕೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p><p>ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇ–ಸಿಮ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ 5ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಉತ್ತಮ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳೇ ವೇಗದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಇ–ಸಿಮ್ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾದರೂ, ಅದು ‘ಸ್ಪೀಡ್ ಬೂಸ್ಟರ್’ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>