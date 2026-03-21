ಡ್ರೀಮಿL10 ರೊಬೊಟಿಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್‌ ಕ್ಲೀನರ್: ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ

ಜಗತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯತ್ತ ಹೊರಳಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು ಊಹಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಬದುಕು ಬದಲಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಅಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅರಿತೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ ಜಾಗತಿಕ ಮುಂಚೂಣಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿ ಡ್ರೀಮ್ಟೆಕ್. ಡ್ರೀಮಿ L10 ಸರಣಿಯ ರೊಬೊಟಿಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ನಗರದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಗುಡಿಸಿ, ಒರೆಸುವಷ್ಟು ಟೈಮಿಲ್ಲ. ದುಬಶರಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿಡುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ರೋಬೊ ಪಾತ್ರದಷ್ಟೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಆಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪ ಓರಣ ಮಾಡುವ 'ಡ್ರೀಮಿ L10' ರೊಬೊಟಿಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಸರಣಿ ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಈ ರೋಬೊವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತರಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೀವು ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಡಿ, ಕಸ ಹಾಕಿ, ಕಾಫಿ, ಟೀ ಅಂತ ಚೆಲ್ಲುವಾಗೆಲ್ಲ ಮನೆಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕುಳಿತು ನೋಡುವ ಈ 'ಡ್ರೀಮಿ L10' ರೋಬೊ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದು ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ಲಕಲಕ ಅಂತ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅಯ್ಯೋ, ಇದೇನು ಕನಸಾ ಎನ್ನಬೇಡಿ, ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನನಸೇ. 'ಡ್ರೀಮಿ L10' ಕೇವಲ ಯಂತ್ರವಲ್ಲ; ಆಧುನಿಕ ಗೃಹಿಣಿಯರ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ನಗರಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗೆಳೆಯ'. ಹೌದು, ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ರೊಬೊಟಿಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗೆ 'ಡ್ರೀಮಿ L10' ಉತ್ಪನ್ನ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಯೇ ಸರಿ. ಆಧುನಿಕ ಮನೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗಳೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೀರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಆಟೋಮೆಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಡಚಣೆ ತಪ್ಪಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.

ಚತುರ ಸಂಚಾರಿ ಈತ: ಈ ರೋಬೋಟ್ಗೆ ತನ್ನ ದಾರಿ ತನಗೇ ಗೊತ್ತು. ಲಿಡಾರ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಎಂಬ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇದು, ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆ, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಅಡಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಅಂಚನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪದ ಚತುರ. ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಮಗುವಿನಂತೆ ಜಾಣತನದಿಂದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯುತ್ತದೆ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ, ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಧೂಳಿನ ಕಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೂದಲಿನವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಇದು ಮೃತ್ಯುಪ್ರಾಯ. ಇದರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹೀರುವಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗಳ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಕಾಫಿ–ಟೀಗಳ ಕಠಿಣ ಕೊಳೆಯನ್ನೂ ಸಲೀಸಾಗಿ ಎಳೆದು ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಸೇವಕ: ಈ ಸರಣಿಯ 'ಅಲ್ಟ್ರಾ' ಮಾದರಿಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ, ಅವು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ! ಮಾಪ್ಗಳನ್ನು ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು, ಒಣಗಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುವ ಇದರ ಜಾಣ್ಮೆ ಕಂಡರೆ ಅಚ್ಚರಿಯ