ಮಸ್ಕ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ

<p>ಲಂಡನ್ (ಪಿಟಿಐ): ಗ್ರೋಕ್ ತನ್ನ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಬಿಕಿನಿ ಧರಿಸಿದ ನಕಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಸಂಸದೆಯೊಬ್ಬರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅನುಮತಿ ಯಿಲ್ಲದೇ, ಬಿಕಿನಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ನಕಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗ್ರೋಕ್ ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ನೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದೆಯಾಗಿರುವ ಜೆಸ್ ಅಸಾಟೊ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಲಂಡನ್ನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-51-1468944940</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>