ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಟ್ರಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗಲಿರುವ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್: ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ...

<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್:</strong> ಅಮೆರಿಕದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಟೆಸ್ಲಾದ ಮಾಲೀಕ, ಉದ್ಯಮಿ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್, ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಟ್ರಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೇ ಸರಿ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಟ್ರಿಲಿಯನೇರ್ (ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಒಡೆಯ) ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಐಪಿಒ, ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯಮಿ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಆಗಿ 273 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಂಪನಿಯಾದ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಐಪಿಒ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ನಡೆದರೆ, ಅವರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಇನ್ನು 841 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 1.77 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದಲೇ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ 1.1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ದಾಟಬಹುದು.</p><p>ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಟ್ರಿಲಿಯನೇರ್ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಸ್ಕ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ದಿನದ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ, ಈ ಹಣ ಖಾಲಿಯಾಗಲು 100 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು 'ಎಕಾನಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್' ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. </p>.Explainer: ಸತತ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿದ್ದರೂ ಇರಾನ್ ಸವಾಲುಗಳ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತದ್ದು ಹೇಗೆ? .ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್. <p><strong>ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು</strong></p><p>ಒಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಸ್ತಿಯು ಮಸ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಪಂಚದ ಕೇವಲ 20 ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 1.1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಂದರೆ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಅಂದಾಜು ಆಸ್ತಿಯು ತೈವಾನ್, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಸ್ವೀಡನ್, ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟೂರಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಂತಹ ದೇಶಗಳ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಲಿದೆ.</p>. <p><strong>ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು</strong></p><p>ಅಮೆರಿಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗಳು, ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮಸ್ಕ್ ಆಸ್ತಿಯು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸು ಕೇಂದ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಮನಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನೂ ಮೀರಿಸಬಹುದು.</p><p><strong>ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿಗ್ಗಜರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಹಿರಿದು</strong></p><p>ಮಸ್ಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಸ್ತಿ ಅವರ ಮತ್ತು ಇತರರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್, ಒರಾಕಲ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಲ್ಯಾರಿ ಎಲಿಸನ್, ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಲ್ಯಾರಿ ಪೇಜ್ ಮತ್ತು ಸೆರ್ಗೆ ಬ್ರಿನ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೂ ಅದು ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು</strong></p><p>ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರೀಡಾ ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮುಂದೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ತಂಡಗಳೂ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದ 50 ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕ್ರೀಡಾ ತಂಡಗಳ (ಎನ್ಎಫ್ಎಲ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್ಬಿಎ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 353 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೂ, ಅದು ಮಸ್ಕ್ ಹೊಂದಬಹುದಾದ ಆಸ್ತಿಯ ಕೇವಲ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ನಗದು ಹಣವಲ್ಲ!</strong></p><p>ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಗದು ಹಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಈ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಟೆಸ್ಲಾ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿದವೋ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಕುಸಿಯಬಹುದು.</p><p>(ಆಧಾರ: ಸಿಎನ್ಎನ್, ಎಕಾನಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್)</p> .ವಾರದ ವಿಶೇಷ: ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಿಸಲಿರುವ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು.ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲ; 7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 51 ಪೆಡ್ಲರ್,ವ್ಯಸನಿಗಳ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ ಪೊಲೀಸರು.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>