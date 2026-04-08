‘ಜಿಪಿಯು’ ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಾಸುರ!

<p><em>ವಿಕ್ರಮ ಜೋಶಿ</em></p>.<p>ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ‘ಅವತಾರ್’ ಅಥವಾ ‘ಬಾಹುಬಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮನಮುಗ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಬಳಸುತ್ತಾ ಇದು ಮನುಷ್ಯರಂತೆಯೇ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆಯಲ್ಲಾ ಎಂದು ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರಾಗಿರುವಿರಾ? ಮಾರಕರೋಗಕ್ಕೆ ಔಷಧದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವೇಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆಯಾ? ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ವಿಡಿಯೊ ಗೇಮನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ ಜಗವನ್ನೇ ಮರೆತಿದ್ದಂತೂ ನೋಡಿಯೇ ಇರುತ್ತೀರಿ; ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು, ಇವೆಲ್ಲದರ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ‘ಜಿಪಿಯು’ (ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಯುನಿಟ್)!</p>.<p>ಇಂದು ಜಿಪಿಯು ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ‘ಎಐ’ಯೂ ಇಲ್ಲ, ‘ಬಿಐ’ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ! ‘ಪಿಸಿ’(ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್)ಯಲ್ಲಿ ‘ಸಿಪಿ’ಯು (ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂಗ್' ಯುನಿಟ್) ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜಿಪಿಯುಗಳು ಡಾಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಸಿಪಿಯುವಿನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯೆಂದರೆ ಒಂದಾದನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೀಗೆ ಸರಣಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಜಿಪಿಯು ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಗಣಕವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಯು ಎನ್ನುವುದು ಹೊಸದಾದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ! ಸಿಪಿಯುವಿನ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾಪನ ಅದು ‘ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ’ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೆಂದಾದರೆ, ‘ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ’ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಜಿಪಿಯುವಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಅಳೆಯುವ ಮಾಪನ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಪಿಯುವನ್ನು ‘GHz’ನಲ್ಲಿ ಅಳೆದರೆ ಜಿಪಿಯುವನ್ನು ‘TFLOPS’ (ಟೆರಾಫ್ಲಾಫ್ಸ್)ನಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಪಿಯುವಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಅದರ ಮೊದಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ನಿರೂಪಣೆಗೆ; ಅದನ್ನು ‘ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಜಿಪಿಯು ಇಮೇಜ್ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೊ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವೇಗವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಡಿಯೊ ಗೇಮಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಜಿಪಿಯು ಬಳಕೆ ಜನಪ್ರಿಯ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಾಟಾದ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯೋ, ಹೇರಳವಾದ ಗಣಕಶಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಜಿಪಿಯುವೇ ರಾಮಬಾಣ. ಜಿಪಿಯು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಬಹು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ‘ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್’ ಎನ್ನುವ ಉಪಕರಣವಿತ್ತು. ಇದು ಜಿಪಿಯುವಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರೂಪ! ಅದರ ನಂತರ ಬಂದಿದ್ದು ವೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ರೊಸ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು. ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೊ ಗೇಮ್ ಕನ್ಸೋಲ್. ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಯುನಿಟ್; ಇದು ಜಿಪಿಯುವಿನ ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ. ಅದರ ನಂತರದ್ದೇ ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಜಿಪಿಯು! 1999ರಲ್ಲಿಯೇ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಜಿಪಿಯು(GeFrorce256)ವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಿಪಿಯು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗಿನಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯದ್ದೇ ಆದ CUDA (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುನಿಫೈಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್) ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅದು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 2007ರಲ್ಲಿ. ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ರಚನಾಶೀಲ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮಾದರಿಗಳು ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಜಿಪಿಯುಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ರೂಪಿತಗೊಂಡಿವೆ! ಹೀಗೆ ವಿಡಿಯೊ ಗೇಮ್ನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಈಗ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಮುಖಮಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಪಿಯುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ‘ಸಿಲಿಕಾನ್ ವೆಫರ್’. ಜೇನುಗೂಡಿನ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಗೂಡು! ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಲ್ಲ ದ್ವಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ದ್ವಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತಂತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ; ಅದನ್ನು ‘ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟರ್’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ; ಇದು ಎರಡನೆಯ ಭಾಗ. ಮೂರನೆಯ ಭಾಗ ‘ಪ್ಯಾಕೇಜ್’; ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಭದ್ರವಾಗಿಟ್ಟಿರುವ ಹೊರಕವಚ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಲ್ಲ ಥರ್ಮಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವೇ ಸೇರಿ ‘ಜಿಪಿಯು’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ H100 ಜಿಪಿಯುವಿನ ಬೆಲೆ ಏನಿಲ್ಲವೆಂದರೂ ಸುಮಾರು 30,000 ಡಾಲರ್ಗಳು (₹ 25 ಲಕ್ಷ)! ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾದ ಜಿಪಿಯುವಿನ ಬಳಕೆ ಹಲವಾರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೊ ಗೇಮ್, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ದೃಶ್ಯೀಕರಣ, ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹಾಗೂ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ – ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು.</p>.<p>ಜಿಪಿಯುವಿನ ಉಪಯೋಗ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅದರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಸಲು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು; ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೊಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಜಿಪಿಯುವಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ನೀಡಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ತಿರ ಆಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಮಾಡಬಲ್ಲದು.</p>.<p>H100 ಜಿಪಿಯುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲಿಯನ್ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತದೆ (1 Quadrillion ಅಂದರೆ ಒಂದರ ಮುಂದೆ 15 ಸೊನ್ನೆಗಳು!). ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು (8 x 7 = 56) ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅದೇ H100 ಜಿಪಿಯು ಅಂತಹ 3,958,000,000,000,000 ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು! ಈ ವೇಗವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು! ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎನಿಸಬಹುದು ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಯುವಿನ ಗಣಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 1000 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮಾತಂತೂ ನಿಜ - 'ಮೂರ್ಸ್ ಲಾ'ವನ್ನು ಮೀರಬಹುದು; ಆದರೆ ಮುರಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ! v</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>