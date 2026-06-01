ಸೈಬರ್ ಜಾಗೃತಿ ಕೊರತೆ: ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಮೂಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಕ್

<p>ಹನುಮಸಾಗರ: ‘ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಕೆವೈಸಿ ನವೀಕರಿಸಿ’ ಎಂಬ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಕೃತ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಈಚೆಗೆ ಎಸ್ಬಿಐ ಯೋನೊ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ನಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಹಲವರು ಹಣಕಾಸು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ಘಟನೆ ಹನುಮಸಾಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಸಂಜೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ‘ಎಸ್ಬಿಐ ಯೋನೊ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತದೆ’ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ‘ಯೋನೊ ಇ–ಕೆವೈಸಿ.ಎಪಿಕೆ’ ಎಂಬ ಫೈಲ್ ಹಾಗೂ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಂದೇಶವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಅವರು, ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದೇ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮೊಬೈಲ್ನ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಕೈಗೆ ಹೋಗಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಅವರ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ಪರಿಚಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅದೇ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸುಮಾರು 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಈ ಲಿಂಕ್ ತಲುಪಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಮಯೋಚಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಧಿಕೃತ ಸಂದೇಶವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರು: ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಎಪಿಕೆ ಹ್ಯಾಕ್ಗೆ ಒಳಗಾದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ, ‘ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಬಂದ ಅಧಿಕೃತ ಸಂದೇಶವೆಂದು ನಂಬಿ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಿತರಿಗೆಲ್ಲ. ಅದೇ ಲಿಂಕ್ ಹೋಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಜನರು ಇಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಕೊರತೆ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತು ಸಮರ್ಪಕ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಇಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ ಮಡಿಕೇರಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾದರೂ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಜಾಲವೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೊಂದೇ ಇಂತಹ ಮೋಸಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260601-35-2097172403</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>