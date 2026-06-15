ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್‌ ತಯಾರಿಕೆ

<p>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ‘ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳು ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಪೂರೈಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ಗಳ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಚಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪೂರೈಸಲು ತಯಾರಕರು ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಪ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಲಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯು ದೇಶದಲ್ಲಿ ₹19 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ (200 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೇಶದ ದತ್ತಾಂಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸದೃಢವಾಗಿದೆ. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಬರುವಂತೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-51-414517548</p>