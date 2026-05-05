ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ ಬರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ಗಳು ಬರುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರೂಕಾಲರ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಟ್ರೂಕಾಲರ್ಗೆ 50 ಕೋಟಿ ಬಳಕೆದಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಚಿಲಿ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಹಾಗೂ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. </p><p>2025ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೂಕಾಲರ್, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 6,800 ಕೋಟಿ ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ವ್ಯಾಪಾರ, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಟೆಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕರೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. </p><p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ 66ರಷ್ಟು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕರೆಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಶೇ 36ರಷ್ಟು ಟೆಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಶೇ 18ರಷ್ಟು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಶೇ 12ರಷ್ಟು ಕಾಲ್ಗಳು ಬೇರೆ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ. </p>