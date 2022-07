ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶೀಯ ಮೊಬೈಲ್‌ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಲಾವಾ, ನೂತನ 'ಬ್ಲೇಜ್' ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್‌ ಹಾಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ, ಯುವ ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೇಳಿದೆ.

ಬೆಲೆ: ₹8,699

ಫೀಚರ್:

6.5 ನಾಚ್ ಎಚ್‌ಡಿ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ,

ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಹೆಲಿಯೊ ಎ22 ಪ್ರೊಸೆಸರ್,

ಹಿಂಬದಿ ಗಾಜಿನ ಕವಚ (ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು)

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 12,

3+3(ವರ್ಚ್ಯುವಲ್) GB RAM

64 GB ಸ್ಟೋರೆಜ್,

10W ಟೈಪ್ ಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್,

5000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ.

Pre-book Blaze here: https://t.co/BbZzEM21On

✅Glass back design

✅64GB ROM & 3+3*GB RAM

₹8,699 | Also available on Flipkart

First 500 successful registrations get a chance to win FREE** Probuds

*Virtual RAM

*Virtual RAM

**TnC Apply

— Lava Mobiles (@LavaMobile) July 8, 2022