<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಭಾರತೀಯ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಕ್ರೆಡ್ನಲ್ಲಿ (CRED) ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹8,550 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು 900 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಜಾಗತಿಕ ದೈತ್ಯ, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಒಡೆತನದ ಮೆಟಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. </p><p>ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೆಡ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕುನಾಲ್ ಷಾ ಅವರನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. </p><p><strong>ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿವರಗಳು</strong> </p><p>ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕ್ರೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹8,550 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯ ನಂತರ ಕ್ರೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹43,239 ಕೋಟಿಗೆ ($4.5 ಬಿಲಿಯನ್) ತಲುಪಲಿದೆ. </p><p><strong>ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷತೆ:</strong></p><p>ಮೆಟಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ಕ್ರೆಡ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು:</strong></p><p>ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದ ಮೂಲದ ಕ್ರೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. </p><p><strong>ಭಾರತದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗ್ರಾಹಕರು ಗುರಿ:</strong></p><p>ಕ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಸುಮಾರು 1.7 ಕೋಟಿ ಜನರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯ ಶೇ 40ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ರೆಡ್ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಉನ್ನತ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರ ಜಾಲವನ್ನು ತಲುಪಲು ಮೆಟಾಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.</p><p><strong>ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ:</strong></p><p>ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಕೇವಲ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಯೇ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ, ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮೆಟಾ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಕ್ರೆಡ್ನಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಮಾದರಿಯು ಮೆಟಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲವನ್ನು ತುಂಬಲಿದೆ. </p><p><strong>ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಹೂಡಿಕೆ:</strong> </p><p>ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವೇ ಕುನಾಲ್ ಷಾ ಅವರನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಕರೆತಂದಿದೆ. </p><p><strong>ಕ್ರೆಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭಗಳು:</strong></p><p><strong>IPO ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ:</strong></p><p>ಈ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಕ್ರೆಡ್ ಕಂಪನಿಯು ಪಾವತಿ, ಸಾಲ, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಕ್ರೆಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. </p><p><strong>ಮೆಟಾ ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳು:</strong> </p><p>ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಪೇ ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಣಗಳಿಕೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಜಾಗತಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕುನಾಲ್ ಷಾ:</strong></p><p>ಆ ಒಪ್ಪಂದದ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನೆಂದರೆ ಕ್ರೆಡ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕುನಾಲ್ ಷಾ ಅವರ ನೇಮಕಾತಿ.</p><p>ಕ್ರೆಡ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕುನಾಲ್ ಷಾ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುನಾಲ್ ಷಾ ಅವರು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತಿರುವ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾತ್ಕಾರ್ಟ್ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೆಟಾದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕತ್ವ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಕುನಾಲ್ ಶಾ ಅವರು ಕ್ರೆಡ್ನ ದೈನಂದಿನ ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕುನಾಲ್ ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ, 2020 ರಿಂದ ಕ್ರೆಡ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಿತೇನ್ ಸಂಪತ್ ಅವರು ಮಧ್ಯಂತರ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕುನಾಲ್ ಷಾ ಮೆಟಾವನ್ನು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಕುನಾಲ್ ಅವರು ಕ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಕುನಾಲ್ ಷಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ, ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕುನಾಲ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. </p><p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 'ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೆಟಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಕುನಾಲ್ ಷಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 300 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>(ಆಧಾರ: ಬಿಸಿನೆಸ್ ವೈರ್, ಮನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲಗಳು)</p>.ಕ್ರೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹8,550 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಮೆಟಾ.ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿ ಸೇರಲಿರುವ ಕ್ರೆಡ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕುನಾಲ್ ಶಾ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>