ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಜೂನ್ 2026
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ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಕ್ರೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 23 ಜೂನ್ 2026, 7:35 IST
Last Updated : 23 ಜೂನ್ 2026, 7:35 IST
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ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕ್ರೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹8,550 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಮೆಟಾ
ಕ್ರೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹8,550 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಮೆಟಾ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿ ಸೇರಲಿರುವ ಕ್ರೆಡ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕುನಾಲ್ ಶಾ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ
ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿ ಸೇರಲಿರುವ ಕ್ರೆಡ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕುನಾಲ್ ಶಾ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ
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