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ಕ್ರೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹8,550 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಮೆಟಾ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 23 ಜೂನ್ 2026, 4:45 IST
Last Updated : 23 ಜೂನ್ 2026, 4:45 IST
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ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿ ಸೇರಲಿರುವ ಕ್ರೆಡ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕುನಾಲ್ ಶಾ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ
ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿ ಸೇರಲಿರುವ ಕ್ರೆಡ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕುನಾಲ್ ಶಾ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೋಸ್ಟ್‌, ಮೆಟಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಯುವಕನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ಆ 8 ನಿಮಿಷ
ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೋಸ್ಟ್‌, ಮೆಟಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಯುವಕನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ಆ 8 ನಿಮಿಷ
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