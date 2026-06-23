<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಭಾರತೀಯ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ರೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹8,550 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು 900 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ. </p><p>ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ರೆಡ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕುನಾಲ್ ಷಾ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಕುನಾಲ್ ಷಾ ಅವರು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತಿರುವ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾತ್ಕಾರ್ಟ್ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೆಟಾದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕತ್ವ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕ್ಯಾತ್ಕಾರ್ಟ್, ಮೆಟಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ನೂತನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕುನಾಲ್ ಷಾ ಮೆಟಾವನ್ನು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಕುನಾಲ್ ಅವರು ಕ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಕುನಾಲ್ ಷಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ, ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕುನಾಲ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. </p><p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 'ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೆಟಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಕುನಾಲ್ ಷಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>2018 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಕ್ರೆಡ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಸಿಕ 1.7 ಕೋಟಿ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ 40ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಕ್ರೆಡ್ ಮೂಲಕವೇ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. </p>.ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿ ಸೇರಲಿರುವ ಕ್ರೆಡ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕುನಾಲ್ ಶಾ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೋಸ್ಟ್, ಮೆಟಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಯುವಕನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ಆ 8 ನಿಮಿಷ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>