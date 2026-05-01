ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಪ್ರೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಬೆಲೆ:

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೆರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.

8GB RAM + 256GB: ₹38,999
12GB RAM + 256GB: ₹41,999

ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಿಂದ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. 

ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:

6.8 ಇಂಚಿನ 1.5K ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 
144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ರೇಟ್, 5200 ನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್
ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 7i
Android 16 ಆಧಾರಿತ Hello UI

ಇದರಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8500 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವೆನಿಸಿದೆ. 

ಬ್ಯಾಟರಿ:

ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆಯ 6500mAh ಸಿಲಿಕಾನ್-ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗಾಗಿ 90W ಟರ್ಬೋಪವರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಲಿದೆ. 

ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ:

ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಪ್ರೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP (Sony LYT-710, OIS ಜೊತೆಗೆ) ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರಲಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ 50MP ಹೈ-ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಫೀಚರ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. 

ಎ.ಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನು IP69/IP68 ರೇಟಿಂಗ್ ಇರಲಿದ್ದು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ. ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮಿಲಿಟರಿ ದರ್ಜೆಯ (MIL-STD 810H) ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.