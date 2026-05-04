ಅನಿಮೇಷನ್: ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶ

<p>ಮುಧೋಳ: ‘ಅನಿಮೇಷನ್., ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೆಜ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶಗಳಿವೆ’ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನಿಮೇಷನ್. ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಸೇರಾ ಸೇರಾ ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಒ ಯುನುಸ್ ಬುಖಾರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಬಿಳೂರು ಗುರುಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾಲೇಜಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಸಿದ್ದಿ ಸೋಪಾನಮ್-2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಈಗ ಅನಿಮೇಷನ್ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿನಯ ಶೆಟ್ಟರ್, ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಹಾದೇವ ಪಟೊಲಿ, ಬಸಮ್ಮ ಕರಿಗೌಡರ ಜಿಮಖಾನ್ ಚೆರಮನ್ ಮಲ್ಲು ಹುಣಶಿಕಟ್ಟಿ ಮೌನೇಶ ಯಂಡಿಗೇರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಅನಗಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಹರ್ಷ ಶಹಾ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಚಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರೊ. ಗೀತಾ ಜಿರಲಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-19-92126568</p>