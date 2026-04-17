‘ಆಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಭಾವ’

ಮೈಸೂರು: 'ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭಾವ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆಹಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಸಿಎಫ್ಟಿಆರ್ಐ) ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಿರಿಧರ ಪರ್ವತಂ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಶಾಲೆ, ಸಿಎಫ್ಟಿಆರ್ಐ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ 'ನ್ಯೂಟ್ರಿವಿಷನ್' ಕುರಿತ 2 ದಿನಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇಡಲು ಎಐ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಹಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಐ ಕೌಶಲ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಭದ್ರತೆಯತ್ತ ಗಮನವಿರಲಿ:</p>.<p>'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಸಕ್ರಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಭದ್ರತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುವ ಆಹಾರ ಲಭ್ಯತೆಯಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಆಹಾರವನ್ನು ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಉಣಬಡಿಸಲು ಇರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದಿಂದ ದೇಹ ಸದೃಢಗೊಂಡು ಕೆಲಸ–ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಕಾಡೆಮಿ ಕುಲಪತಿ ಎಚ್.ಬಸವನಗೌಡಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡೀನ್ ಕೆ.ಎ.ರವೀಶ್, ಪಿ.ವನಿತಾರೆಡ್ಡಿ, ಪೂಜಾ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>