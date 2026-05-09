ಮೈಸೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಯುಗಾಸೈಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಆಧಾರಿತ 'ಹೇ ಬಡ್ಡಿ' ಆ್ಯಪ್ನ ಆಲ್ಫಾ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಳಬಾಗಿಲು ಶಾಸಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಬದುಕುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲವೂ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೇ ಬಡ್ಡಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರೀತಂ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹೇ ಬಡ್ಡಿ' ಮಾನವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾದ ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮ ಧ್ವನಿಯೇ ಆಗಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆ್ಯಪ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಒಂದೇ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಹಜ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿ ಕೊಂಡು, ಬಳಕೆದಾರರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಈ ಆ್ಯಪ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಾರಿಗೆ, ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಪಾವತಿ, ಮನೆ ಸೇವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಕ್ಸೆಲ್ಸಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಧನಂಜಯ ಸುಧನ್ವ, ಟೈಕಾನ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ರವಿ ಕೆವಲೂರು, ಭೂಮಿಪುತ್ರ ಚಂದನ್, ಲೆ ರೂಚಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>