‘ಕಲರವ’ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ 10ರಿಂದ

ಮೈಸೂರು: ರಂಗಾಂತರಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 'ಕಲರವ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕೆ.ಎಂ.ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಶಿಬಿರವು ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಿಂದ ಮೇ 10ರವರೆಗೆ ಕುವೆಂಪುನಗರದ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಾವೇರಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದರು.

7ರಿಂದ 15 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ, ಅಭಿನಯ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ, ರಂಗಗೀತೆ, ಜನಪದ ಹಾಡು, ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ, ನೃತ್ಯ, ನವರಸ, ವಚನ, ಒಗಟು, ವಿಕಸನ ಕೌಶಲ ಕಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ. 9739919004 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಾಹಿತಿ ನಾ.ದಿವಾಕರ್, ಗೌರಿ ಶಂಕರ್, ನಟರಾಜ್ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ