ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಾಗತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಒನ್ಪ್ಲಸ್, ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ 'ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ 6' ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಟೀಸರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇರಲಿವೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾರ್ಡ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ 6 ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ. ಇದು ನಾರ್ಡ್ 5ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ... ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 9,000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು, 80ಡಬ್ಲ್ಯು ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿರುವ ಟರ್ಬೊ 6 ಸಿರೀಸ್ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ 6ರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ 6 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಏನೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಕ್ವಾಲ್ಕಂ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8ಎಸ್ ಜೆನ್ 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 6.78 ಇಂಚುಗಳ 1.5K AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್) 9,000mAh ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, 80W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ (SuperVOOC) 50MP + 2MP ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 16MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ? ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ 6 ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಬೆಲೆ: ಹೊಸ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ 6 ಮಿಡ್-ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿನ ನಾರ್ಡ್ 5 ಸಿರೀಸ್ಗಿಂತಲೂ ದುಬಾರಿ ಎನಿಸಲಿದೆ. ನಾರ್ಡ್ 5 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹31,999 ಇತ್ತು. ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ: ನಂಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (4ಎ), ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಫ್ಯೂಶನ್, ಐಕ್ಯುಒಒ 15ಆರ್, ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಪ್ರೊ, ವಿವೊ 70