ಚೀನಾ ಮೂಲದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಒಪ್ಪೊ ಸೋಮವಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ರೆನೊ 3 ಪ್ರೊ' ಆವೃತ್ತಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹29,990 ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.

64ಎಂಪಿ ಲೆನ್ಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್‌ ಎಂದೇ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಪ್ಪೊ ತನ್ನ ಹೊಸ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ 44ಎಂಪಿ ಮತ್ತು 2ಎಂಪಿ ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಪಂಚ್‌ ಹೋಲ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 'ಕಲರ್‌ಒಎಸ್‌7' ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಅರೋರಲ್‌ ಬ್ಲೂ, ಮಿಡ್‌ನೈಟ್‌ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಹಾಗೂ ಸ್ಕೈ ವೈಟ್‌ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೊ ರೆನೊ 3 ಪ್ರೊ ಸಿಗಲಿದೆ. 8ಜಿಬ ರ್‍ಯಾಮ್‌, 128ಜಿಬಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್‌ಗೆ ₹29,900 ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. 8ಜಿಬಿ ರ್‍ಯಾಮ್‌, 256ಜಿಬಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಫೋನ್‌ಗೆ ₹32,990 ಬೆಲೆ ಇದೆ.

ಯುಎಸ್‌ಬಿ ಟೈಪ್‌–ಸಿ, ಬ್ಲೂಟೂಥ್‌ 5.1, ಡಾಲ್ಬಿ ಆಟಮ್ಸ್‌, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ 10 ಆಧಾರಿತ ಕಲರ್‌ಎಸ್‌7 ಆಪರೇಟಿಂಗ್‌ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಪ್ಪೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೊ ವೈರ್‌ಲೆಸ್‌ ಹೆಡ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

