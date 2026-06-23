<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿ ಒರಾಕಲ್, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 21,000 ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಸೋಮವಾರ ಬಿಡಗಡೆಯಾದ ಕಂಪನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2026 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ 13ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. </p><p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಲ್ಲಿ ಒರಾಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,62,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇದ್ದರು. 2026ರ ಮೇ 31ಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು 1,41,000ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. </p><p>ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 21,000 ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. </p><p>ಎ.ಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಳವಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದೈತ್ಯ ಒರಾಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p>.ಮೆಟಾದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ 8,000 ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ: ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ ಇಮೇಲ್.ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡಿದ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್: ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ₹14,188 ಕೋಟಿ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>