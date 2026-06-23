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Oracle Layoffs: ಒರಾಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ 21,000 ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 23 ಜೂನ್ 2026, 8:29 IST
Last Updated : 23 ಜೂನ್ 2026, 8:29 IST
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ಮೆಟಾದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ 8,000 ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ: ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ ಇಮೇಲ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡಿದ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್: ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ₹14,188 ಕೋಟಿ
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡಿದ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್: ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ₹14,188 ಕೋಟಿ
ITLayoffsjob cut

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