ಐಫೋನ್ ಕೊಳ್ಳಲು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ 157 ದಿನ ದುಡಿಯಬೇಕು: ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ?

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯನೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆ್ಯಪಲ್‌ ಕಂಪೆನಿಯ ಐಪೋನ್‌ ಒಂದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾದೀತು..? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ದುಡಿಯಬೇಕು? ಹೀಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಾ ಕುಳಿತರೆ ತಲೆ ತಿರುಗಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಐಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಲು ಕನಿಷ್ಟ 59.9 ದಿನಗಳಾದರೂ ದುಡಿಯಲೇಬೇಕು. ಅರ್ಥಾತ್‌ ಎರಡು ತಿಂಗಳು!

ಅಂದಹಾಗೆ ಇದು ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕವಷ್ಟೇ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನವಾದರೂ ಆದೀತು.

Picodi.com ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಈ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 42 ದೇಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಂಕಿ–ಅಂಶ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಐ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದು 64ಜಿಬಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಐಫೋನ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಎಸ್‌ಗೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹ 99,000. ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಜನರ ಸರಾಸರಿ ವೇತನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ Picodi.com ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

An average Indian has to work 2 months to afford new iPhone. A Swiss can get it in 5 days

