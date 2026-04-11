‘ಎಐ ಕಲಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ’

ರಾಯಚೂರು: 'ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂದಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸಫಲತೆ ಕೂಡ ಎಐ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಲಿದೆ' ಎಂದು ಎನ್ಇಟಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ಎಚ್.ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ನವೋದಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎನ್ಇಟಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಈ ಸೆಲ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಐಐಟಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಔಷಧೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕೆಲಸಗಳು ತ್ವರಿತ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಐಯನ್ನು ಔಷಧೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೆಳಿದರು.</p>.<p>ನವೋದಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ವಿ ರಾಮಮೋಹನ್ ಗುಪ್ತ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಔಷಧ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಾದ ಔಷಧದ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಂಯೋಜನೆ, ಔಷಧಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಸಿ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಫಾರ್ಮಾಕೋಂ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್, ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಎಸ್ ಅಮೃತ್ ರೆಡ್ಡಿ , ಆಡಳಿತದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ. ಸಿ ಸುರೇಶ ಬಾಬು, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಡಾ. ಪುನೀತ್ ಕಕ್ಕರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಡಾ.ಟಿ ಶಿವರಾಜ್ ಗೌಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಡಾ. ಸರ್ಫ್ರಾಜ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಅಪರ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಂದಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>