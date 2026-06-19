<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಶಓಮಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಅತಿ ನೂತನ ರೆಡ್ಮಿ ಟರ್ಬೊ 5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹37,999 ಆಗಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>ರೆಡ್ಮಿ ಟರ್ಬೊ 5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಜೂನ್ 19 ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. </p><p><strong>ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಫರ್:</strong></p><p>ರೆಡ್ಮಿ ಟರ್ಬೊ 5 ಎರಡು ವೆರಿಯೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು mi.com, Amazon.in ಮತ್ತು ಶಿಓಮಿ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಟರ್ಬೊ ವೈಟ್, ನೈಟ್ರೋ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ.</p><ul><li><p>8GB RAM + 256GB: ₹37,999, ಆಫರ್: ₹2,000</p></li><li><p>12GB RAM + 256GB: ₹40,999, ಆಫರ್: ₹2,000</p></li></ul> .<p><strong>ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:</strong></p><p><strong>ಪ್ರೊಸೆಸರ್:</strong> </p><p>ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8500 ಆಲ್ಟ್ರಾ ಚಿಪ್ಸೆಟ್. ಉತ್ತಮ ಗೇಮಿಂಗ್ಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ವೇಪರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ: ಶಓಮಿ ಹೈಪರ್ ಒಎಸ್ 3 ಜೊತೆಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16</p><p><strong>ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್:</strong> </p><p>ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ರೆಡ್ಮಿ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದ 7,540mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 100W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇರಲಿದೆ. </p><p><strong>ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ:</strong> </p><p>6.67-ಇಂಚಿನ 1.5K AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 3,500 nits ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿದೆ.</p><p><strong>ಕ್ಯಾಮೆರಾ:</strong></p><p>ಹಿಂಭಾಗ: 50MP ಸೋನಿ IMX882 (OIS ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ) + 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್.</p><p>ಮುಂಭಾಗ: 20MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ</p><p><strong>ಸ್ಪರ್ಧೆ:</strong> ₹40,000 ಒಳಗಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಪ್ರೊನಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. </p>.ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಬಾರ್ಕೋಡ್ನ ಅರ್ಥವೇನು?.ದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಪ್ರೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>