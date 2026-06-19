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Redmi Turbo 5: ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ರೆಡ್ಮಿ ಟರ್ಬೊ 5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 13:55 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 13:55 IST
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ರೆಡ್ಮಿ ಟರ್ಬೊ 5

ರೆಡ್ಮಿ ಟರ್ಬೊ 5

(ಕೃಪೆ: ಎಂಐ)

ರೆಡ್ಮಿ ಟರ್ಬೊ 5

ರೆಡ್ಮಿ ಟರ್ಬೊ 5

(ಕೃಪೆ: ಎಂಐ)

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