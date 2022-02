ನವದೆಹಲಿ: ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್‌ ಮತ್ತು ಶಓಮಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ ಬುಧವಾರ 'ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್‌22' ಸರಣಿಯ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದೆ.

ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್‌ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಾದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್‌22 ಅಲ್ಟ್ರಾ, ಎಸ್‌22+ ಹಾಗೂ ಎಸ್‌22 ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಟ್ಯಾಬ್‌ ಎಸ್‌ 8 ಸಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.

ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಟ್‌ ಬಳಕೆದಾರರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಿಲ್ಟ್‌ ಇನ್‌ 'ಎಸ್‌ ಪೆನ್‌' ಈಗ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್‌ ಸರಣಿಯ ಫೋನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಮೇಲೆ ಬರಹ, ಚಿತ್ತಾರಗಳು ಮೂಡಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲೂ ಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ಸಿಗಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಕು, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿ ಎರಡೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಡಿಯೊ ಹಾಗೂ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನೈಟೊಗ್ರಫಿ ಫೀಚರ್‌ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿದೆ. 2.4 ಮೈಕ್ರೊಮೀಟರ್‌ ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ ಸೆನ್ಸರ್‌ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) February 9, 2022