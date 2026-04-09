ಎಐ ಮಾನವನ ಜ್ಞಾನ ಬದಲಾಯಿಸಲಾರದು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 'ಮಾನವನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಬದಲಿಸಲಾರದು' ಎಂದು ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವ (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ) ಪ್ರೊ. ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಕುರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಎಐ ಹಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಶಲಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟರೂ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಿಸಲಾರದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಎಐ ಮನುಷ್ಯನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೂವು. ನೋಡಲು ಸುಂದರ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುವಾಸನೆ, ಮಕರಂದವಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಜಗತ್ತು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗೆ ಶರಣಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಎಐ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸದು ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಸಹಜ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಐ ಬೆಳಕು ಹೌದು, ನಾಶವೂ ಹೌದು' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಟಿ.ಅವಿನಾಶ್, 'ನಮ್ಮ ಸಾವಯವ ಸಮಾಜವನ್ನು ವಿಘಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಐ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಬಳಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಎಐ ದುರ್ಬಳಕೆ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಮನುಷ್ಯನನ್ನೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಎರಡು ಅಲುಗಿನ ಕತ್ತಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯತೀಶ್ಚಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರೊ.ಆಕಾಶ್ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಕುಂದನ್ ಬಸವರಾಜ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಸರಳಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮಮತಾ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>