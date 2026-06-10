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ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಸಕ್ರಿಯ: ಸ್ಟಾರ್‌ಲಿಂಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 6:12 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 6:12 IST
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Elon MuskSatelliteInternetIndian GovernmentInternet connection

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