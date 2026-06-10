<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> 'ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ, ಉದ್ಯಮಿ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಒಡೆತನದ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಕಂಪನಿಯು ಹೇಳಿದೆ. </p><p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಂತಿಮ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲಾರೆನ್ ಡ್ರೇಯರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು 'ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್' ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. </p><p>'ಆದರೆ ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳು ಆಧಾರರಹಿತ ಹಾಗೂ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವುದಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಫಲಪ್ರದದಾಯಕ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ಲಾರೆನ್ ಡ್ರೇಯರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಕ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನಿಯಂತ್ರಕ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯೋಜನಾ ಮಾದರಿಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಭಾರತದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸರ್ಕಾರವು ಇನ್ನೆರಡು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಭಾರ್ತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಯುಟೆಲ್ಸ್ಯಾಟ್ ಒನ್ವೆಬ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೊ-ಎಸ್ಜಿಎಸ್ (ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್). ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳೀಗ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ.</p>.ಆಳ ಅಗಲ | ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್: ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯೇ?.ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಒಡೆತನದ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಜೊತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಂದ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>