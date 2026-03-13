ಟೆಕ್‌ ಥೆರಪಿ: ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಐ ಬಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ರೀ ಮಾಡೋಣ?

<p>ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯವು ನಾವು ಊಹಿಸಿದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಧಾವಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಐ ಕೇವಲ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ದಿಢೀರ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಆತಂಕವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ಜಗತ್ತು ಎತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮನುಕುಲವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.ಟೆಕ್ ಥೆರಪಿ |ಹೊಗೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಹಸಿವಿಗೆ ‘ಶಕ್ತಿ’ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಂಗಾಲು!.ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಎಐ ಕೈಗೊಂಬೆ ಆಗದಿರಿ: ಪ್ರೊ.ಆರ್.ಮಹೇಶ್ ಸಲಹೆ.<p>ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಂತ್ರಗಳು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಲ್ಲವು, ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಕೆಲಸಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಎಂಬ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಈಗ ಹುಸಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ರೂವಾರಿಗಳಾದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಕೆಲಸವೇ ಈಗ ಎಐ ಪಾಲಾಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ, ಮಾನವನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು.</p><p>ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ‘ಮ್ಯಾಕ್ರೋಹಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್’. ಟೆಸ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯ ಡೋಜೋ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ ಎಐನ ಲಾರ್ಜ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಮನುಷ್ಯರು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಕುಳಿತು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸರಳ ಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು. ಯಂತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಯಂತ್ರಗಳೇ ಕೋಡ್ ಬರೆಯುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಲೋಕದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ.</p><p>ಮ್ಯಾಕ್ರೋಹಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಎಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಡೆವಿನ್ ಎಂಬ ಎಐ ಟೂಲ್ ಕೂಡ ಇಂತಹದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗ. ಡೆವಿನ್ ಅನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಎಐ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕೋಡ್ ಬರೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇದು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲದು.</p><p>ಇನ್ನೊಂದು ವಲಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಓಪನ್ ಎಐ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೋರಾ ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋ ಜನರೇಟಿವ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಸಂಚಲನ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನಟರು ಅಥವಾ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಟ್ಟದ ನೈಜ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟರ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೇವಲ ಕೋಡಿಂಗ್ ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನೂ ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.ಎಐ: ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬಳಕೆ ಅವಶ್ಯ–ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎ.ಎಂ. ಖಾನ್ ಹೇಳಿಕೆ.<p>ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಭವಿಷ್ಯವೇನು ಎಂಬುದು. ಯಂತ್ರಗಳೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾತ್ರವೇನು? ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಭದ್ರತೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿವೆ.</p><p>ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಒಳ್ಳೇ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಶಾಭಾವನೆ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ನೈಜ ಚಿಂತೆ ಎಂದರೆ, ಆದಾಯದ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾದಾಗ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p><p>ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ವತಃ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗಿಂತ ಎಐ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ.</p><p>ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ. ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಐ ಪರಿಕರಗಳ ಒಡೆತನ ಹೊಂದಿರುವ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯರು ಊಹಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿಯುವ ಅಂಚಿಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p><p>ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಏನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಯುಬಿಐ ನಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಬಹುದು. ಯಂತ್ರಗಳು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆದಾಯವಾಗಿ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ.</p><p>ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮನುಕುಲದ ಅನೇಕ ಜಟಿಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನೂ ಒದಗಿಸಬಲ್ಲದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಔಷಧಿಗಳ ಶೋಧನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಂತಹ ರೋಗಗಳಿಗೆ ನಿಖರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎಐ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ.</p><p>ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾನವೀಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ನಾಯಕತ್ವ ನೈತಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಯಂತ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದನ್ನಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು.</p><p>ಇದೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣ ಗಳಿಕೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಯಂತ್ರಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಹೊಸ ಶಕೆಯೊಂದು ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಲವಿದು.</p><p>ಯಂತ್ರಗಳ ಓಟವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈಗ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಈ ಹೊಸ ಅಲೆ ಬಂದೇ ತೀರುತ್ತದೆ. ಆತಂಕಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮುದಾಯಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಚಿಂತನಾ ಕ್ರಮಗಳು ಈ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗಬೇಕಿದೆ.</p><p>ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉಳಿವಿಗಿರುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಳಲಿರುವ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>