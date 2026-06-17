<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಕೈವಾಡ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸಿಇಒ ಪಾವೆಲ್ ಡುರೊವ್ ಬುಧವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ನೀಟ್-ಯುಜಿ 2026 ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಜೂನ್ 21ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ವಂಚನೆ ಜಾಲ ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜೂನ್ 22ರವರೆಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. </p><p>'ಭಾರತದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್, 'ಬಿಜಿಪಿ ಹೈಜಾಕಿಂಗ್' ಎಂಬ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ (ಯುಎಇ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಭ್ಯವಾಗದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಡುರೊವ್ ದೂರಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಹಿಂದಿನ ಹಲವು ವರದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ನಡೆದಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಲೋಕದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸಮರದ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ರಿಲಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಹೈಜಾಕ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ರಿಲಯನ್ಸ್ (AS18101) ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬರುವ ಇಂತಹ ಅನಧಿಕೃತ ಬಿಜಿಪಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಜಾಗತಿಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ರೂಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಇಂತಹ ದುರುಪಯೋಗವು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರುವ ಲಾಬಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹಿಂದೆ ರಿಲಯನ್ಸ್/ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಪಾತ್ರವಿದ್ದರೂ ಸಹ ನನಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.NEET-UG re-test: ಜೂನ್ 22ರವರೆಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ.ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮ ತಡೆಯಲು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಿರ್ಬಂಧ: ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು? .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>