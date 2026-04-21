ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಕಂಡ ಆ್ಯಪಲ್

(ಆಧಾರ: ಆ್ಯಪಲ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು, ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಬಿಸಿ)