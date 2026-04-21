ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಕಂಡ ಆ್ಯಪಲ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 21 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 12:40 IST
Last Updated : 21 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 12:40 IST
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರ 15 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆರ್ಥಿಕತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಹೊಸ ಅವಿಷ್ಕಾರ
ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮಾರಾಟವನ್ನಷ್ಟೇ ಅವಲಂಬಿಸದೆ, ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್, ಆ್ಯಪಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಐಕ್ಲೌಡ್‌ನಂತಹ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು.
ಸಿಲಿಕಾನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಇಂಟೆಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸ್ವಂತ ಆ್ಯಪಲ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ (ಎಂ-ಸರಣಿ) ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿದರು.
ಜಾಗತಿಕ ಸಾಧನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಣೆ
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಆ್ಯಪಲ್‌ನ ಸಕ್ರಿಯ ಸಾಧನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 2.5 ಬಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕಂಪನಿಯ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್
ಆ್ಯಪಲ್‌ನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆ್ಯಪಲ್ ಸಿಇಒ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಟಿಮ್ ಕುಕ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆ್ಯಪಲ್ ಐಫೋನ್ ಏರ್: ಹಗುರ, ತೆಳು, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಫೋನ್
