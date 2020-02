ಶಿಯೋಮಿ ಎಂಐ 10, 10 ಪ್ರೋ ಬಿಡುಗಡೆ: 108 ಎಂಪಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 5ಜಿ ಫೋನ್‌ 

5ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಶಿಯೋಮಿ, ಎಂಐ 10 ಮತ್ತು ಎಂಐ 10 ಪ್ರೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದೆ. ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಂಚ್‌ ಹೋಲ್‌ ಮೂಲಕ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ವೈರ್‌ಲೆಸ್‌ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌, ಸ್ಯ್ನಾಪ್‌ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ 865 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ ಹಾಗೂ 108ಎಂಪಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಸಮರ್ಥ ಫೋನ್‌ ಆಗಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ.

ಎರಡೂ ಮಾದರಿಯ ಫೋನ್‌ಗಳು ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 8ಕೆ ವಿಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಡಿಆರ್‌5 ರ್‍ಯಾಮ್‌, ವೈಫೈ 6, ಡ್ಯೂಯಲ್‌ ಸಿಮ್‌, ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ 10 ಒಎಸ್‌ ಹಾಗೂ 50ವ್ಯಾಟ್‌ ಫಾಸ್ಟ್‌ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಫೆಬ್ರುವರಿ 14ರಿಂದ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಖರೀದಿಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ. ಕೂಲರ್‌ ಅಟಾಚ್‌ಮೆಂಟ್‌ (₹1,300) ಮತ್ತು 65 ವ್ಯಾಟ್‌ ಚಾರ್ಜರ್‌ (₹1,500)ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Following the legacy set with #Mi9,#Mi10Pro =#DXOMARK Video NO.1!#LightsCameraAction pic.twitter.com/IreB9kXFOk