ಬೆಂಗಳೂರು: ಶಿಯೋಮಿ ಹೊಸ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಮಿ 10 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ರೆಡ್ಮಿ 9 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ವಿವಿಧ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದೆ ರೆಡ್ಮಿ 10 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾದರಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು ಶಿಯೋಮಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಮನು ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರೆಡ್ಮಿ ರೆವೊಲ್ಯೂಶನ್ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮನು ಕುಮಾರ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೊಸ ಸರಣಿ ರೆಡ್ಮಿ 10 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

👉 Aajkal sab ko sab kuch karna hai. Issi #10on10 generation ke liye aa raha hai ek naya revolution! 🔥

Mi Fans, gear up for the #RedmiRevolution coming your way soon! ☄️

Watch this space for more #10on10 action. 🎥

I ❤️ #Redmi #Xiaomi pic.twitter.com/OHS3wCfzjn

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) June 28, 2021