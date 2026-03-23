ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಕಿಡ್‌ ರವಾನೆ

ಮಂಗಳೂರು: ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿ 'ಹೈಡ್ಜನ್' ಸಿದ್ಧಗೊ ಳಿಸಿದ 8 ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸ್ಕಿಡ್ಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಶನಿವಾರ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಣಿಪ್ಪಡ್ಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್, ಸಿಟಿಒ ಗೌತಮ್ ದಳಪತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರಮ್ಯಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಸ್ಕಿಡ್ ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಿಷ ನ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಹೇಳಿದರು.

ಹೈಡ್ಜನ್ ಕಂಪನಿ ಜಾಗತಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಅಮೆರಿಕದಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಜೊತೆ ಪಾಲು ದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹೈಡ್ಜನ್ ಕಂಪನಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಆನ್ -ಸೈಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಇಎಂ ಮತ್ತು ಪಿಇಎಂ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ