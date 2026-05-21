ಆದಿಮಾನವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದ ದವಡೆ ಹಲ್ಲು

ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆದಿ ಮಾನವರು ಹಲ್ಲಿನ ಕುಳಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೌದು.. ಆಶ್ಚರ್ಯವೆನಿಸಿದರೂ ಸತ್ಯ.

'ನಿಯಾಂಡರ್ತಲ್ಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಆದಿ ಮಾನವರಿಗೆ ದಂತ ವೈದ್ಯ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಇವರು ಆಧುನಿಕ ಮಾನವರ(ಹೋಮೊ ಸೇಪಿಯನ್) ಹತ್ತಿರದ ವಿಕಸನೀಯ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಮಾನವರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಸೈಬೀರಿಯಾದ ಗುಹೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ದವಡೆ ಹಲ್ಲು.. ಮಾನವ ಜನಾಂಗವು(ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್) ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಆಧುನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಇದ್ದವು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಾನವಪೂರ್ವ ಯುಗದಲ್ಲಿ 'ರೂಟ್ ಕೆನಾಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ'ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ 'ನಿಯಾಂಡರ್ತಲ್ಸ್'(ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾನವರು) ಬಳಸಿದ್ದ ಮುಂದುವರಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.

'PLOS One' ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾನವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜ್ಞಾನವು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಉಳಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉರಿಯೂತದಿಂದ ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಟೂತ್ಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾನವರು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವು ವಿವರಿಸಿದೆ.

'ನಿಯಾಂಡರ್ತಲ್ಸ್' ಎಂದರೆ ಯಾರು?

'ನಿಯಾಂಡರ್ತಲ್ಸ್' 'ದಂತ ವೈದ್ಯ' ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಅವರು ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.

'ನಿಯಾಂಡರ್ತಲ್ಸ್'ಮತ್ತು ಹೋಮೊ ಸೇಪಿಯನ್ಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಕವಲೊಡೆದು ಬೇರೆಯಾದರು. ಹೋಮೊ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದರೆ, ಯೂರೇಷಿಯಾದ ಶೀತ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ನಿಯಾಂಡರ್ತಲ್ಸ್' ಸುಮಾರು 40,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ನಾಮವಾದರು.

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಇತಿಹಾಸ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು 40,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯುರೋಪಿನಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದವರೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ್ದರು.

ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ, ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಮುಖ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಉದ್ದವಾದ, ಸಣ್ಣ ತಲೆಬುರುಡೆ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಹುಬ್ಬು ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮುಖ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಮೂಗು ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ಗಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶೀತ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

'ಗುಹಾ ಮಾನವರು' ಎಂದು ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು. ಉಪಯುಕ್ತ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಹೂಳುವ ಪದ್ಧತಿ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ದವಡೆ