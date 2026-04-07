Artemis II: 10 ದಿನಗಳ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಆಹಾರದ ಮೆನು ಹೀಗಿದೆ...

ಕೇಪ್ ಕೆನವೆರಾಲ್: ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 2 ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 10 ದಿನಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಇದಾಗಿದೆ. ಪ್ಲೊರಿಡಾದ ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾನಿಗಳು ಚಂದಿರನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ರಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾನಿಗಳ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಗಗನಯಾನಿಗಳಿಗೆ ತಿಂಡಿ, ಊಟಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಯಕ್ತಿಕ ರುಚಿ, ಆಯ್ಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಓರಿಯನ್ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಸಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸೋಮವಾರ ಗಗನಯಾನಿಗಳು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ತಿಂಡಿಗೆ ಸಾಸೇಜ್, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳ ಜತೆಗೆ ಕಿಚಡಿ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳು, ಟೋರ್ಟಿಲಾ, ಮೇಪಲ್-ಟಾಪ್ ಮಫಿನ್, ಸೇಬು-ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಓಟ್ ಮೀಲ್, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು, ಗ್ರಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ, ಮಾವಿನ ಸಲಾಡ್ ಮತ್ತು ಸಾಸೇಜ್ ಪ್ಯಾಟಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಬೆರಿಹಣ್ಣುಗಳು, ಗ್ರಾನೋಲಾ, ತರಕಾರಿಗಳು, ಬಾರ್ಬೆಕ್ಯೂಡ್ ಬೀಫ್ ಬ್ರಿಸ್ಕೆಟ್, ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಹಸಿರು ಬೀನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕರೋನಿ ಮತ್ತು ಚೀಸ್ ಅನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದಿನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಎರಡು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ, ಗ್ರೀನ್ ಟೀ, ಮಾವಿನ ಸ್ಮೂತಿ, ಲಿಂಬು ಪಾನೀಯ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪಲ್ ಸೈಡ್ ವಿನಗರ್ನ ಪಾನೀಯ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ 43 ಕಪ್ ಕಾಫಿ, 9 ಕಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಸ್, 5 ಹಾಟ್ ಸಾಸ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಹಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದರೂ ಕುಕೀಸ್, ಚಾಕೋಲೇಟ್, ಕೇಕ್ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿಯ ಕ್ಯಾಂಡಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೋರ್ಟಬಲ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಲು ಫುಡ್ ವಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಹಾರ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಹಾರದ ರುಚಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಇರಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಆಹಾರ ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯಾನಿಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾಸಾದ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕ್ಸುಲೇಯ್ ವು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾದಂತೆಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆರಳುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಆಹಾರವನ್ನು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಗೆಯುವ, ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ನಂತಹ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 1968ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಅಪೊಲೊ 7 ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾನಿಗಳು ಏಲಕ್ಕಿ ಸುವಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಡುಗಳು, ಚಿಕನ್ ಸಲಾಡ್, ಚೀಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವ