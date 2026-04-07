Artemis II: ಚಂದ್ರನ ಹಿಂದೆ ನೌಕೆ ಚಲಿಸುವಾಗ 40 ನಿಮಿಷ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವಾಗಿದ್ದೇಕೆ?

ಕೇಪ್ ಕೆನವೆರಾಲ್: ನಾಸಾದ ಮಹಾತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 2 ಮೂಲಕ ಓರಿಯನ್ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಚಂದಿರನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ 1970 ರಲ್ಲಿ ಅಪೊಲೊ 13 ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 2,52,756 ಮೈಲಿ (4,06,771 ಕಿ.ಮೀ) ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೌಕೆಯು ಚಂದಿರನ ಮೇಲ್ಮೈನಿಂದ ಕೇವಲ 4,067 ಮೈಲಿ (6,545 ಕಿ.ಮೀ) ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಚಂದಿರನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾನವರು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 2 ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾನವರು ಚಂದಿರನ ಕಾಣದ ಭಾಗವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಯಣದ ವೇಳೆ ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಾದುಹೋದಾಗ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

40 ನಿಮಿಷ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ನೌಕೆ ಓರಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಂದಿರನ ಬಳಿ ಸುತ್ತುವ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕೌಲ ನೌಕೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಯೋಜಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 'ಬ್ಲಾಕ್ ಔಟ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೌಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಓರಿಯನ್ ನೌಕೆ ಚಂದ್ರನ ಹಿಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವಾಗ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನೌಕೆಯ ನಡುವೆ ಚಂದ್ರ ಅಡ್ಡಬರುತ್ತಾನೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳು ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಭೂಮಿಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು 'ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಓರಿಯನ್ ನೌಕೆ ಭೂಮಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಿಷನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೌಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನೌಕೆಯ ಪಥವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಹಿಂಭಾಗ ಫೋಟೊ ಸೆರೆಹಿಡಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನೂ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೌಕೆಯು ಚಂದ್ರನ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಸಂವಹನ ತಾನಾಗಿಯೇ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಾಸಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗಗನ ಯಾತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಗನಯಾನಿಗಳು

ರೀಡ್ ವೈಸ್ಮನ್: ಕಮಾಂಡರ್

ವಿಕ್ಟರ್ ಗ್ಲೋವರ್: ಪೈಲಟ್ (ಚಂದ್ರನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ)

ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್: ಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ (ಚಂದ್ರನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ)

ಜೆರೆಮಿ ಹ್ಯಾನ್ಸನ್: ಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ (ಕೆನಡಾದ ಮೊದಲ ಗಗನಯಾತ್ರಿ)