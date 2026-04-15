ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇಂಧನಗಳು ದಿನೇ ದಿನೇ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಇಂಧನಗಳ ಲಭ್ಯತೆ, ಯುದ್ಧ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಗಿಂತಲೂ ಈಗ ಬೇಗನೇ ಮನದಟ್ಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾದರೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಂತಹ ಇಂಧನಗಳಿಗೆ ಎಥೆನಾಲ್ನಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ ಮೈಲೇಜ್, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಎಂಜಿನ್ ಬೇಗನೇ ಕೆಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೆ ದೂಡಿವೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೆಂಬಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಇಂಧನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇರುವ ಹಾಲಿ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಬದಲಿಗೆ, ಕಸವನ್ನು ರಸವನ್ನಾಗಿಸುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದುವೇ ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಮಿಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಇಂಧನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಂಧನತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿಥೆನಾಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಎಥೆನಾಲ್ನಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಎಥೆನಾಲ್ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶ, ತೇವಾಂಶ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಇಂಗಾಲದ ಪರಮಾಣು, ಐದು ಜಲಜನಕದ ಪರಮಾಣು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಜಲಜನಕ–ಆಮ್ಲಜನಕದ ಒಂದು ಪರಮಾಣು (C2H5OH) ಎಥೆನಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಎಥೆನಾಲ್ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಇಂಧನವೇ ಆದರೂ, ಮೈಲೇಜ್, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹಾಗೂ ಎಂಜಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ,ಮಿಥೆನಾಲ್ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಒಂದು ಪರಮಾಣು ಮಾತ್ರವೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಿಕ್ಕಂತೆ, ಜಲಜನಕ 3 ಪರಮಾಣು ಹಾಗೂ ಜಲಜನಕ–ಆಮ್ಲಜನಕದ ಒಂದು ಪರಮಾಣು ಇರುತ್ತವೆ (CH3OH). ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದೇನೆಂದರೆ, ಮಿಥೆನಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು ದಹಿಸಿದಾಗ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ವಿಧಾನದ ಶೋಧ

ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಇಂಧನಗಳ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಹೊಸ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಇಟಿಎಚ್ ಜೂರಿಚ್ನ ಕ್ಯಾಟಲಿಸಿಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಜೇವಿಯರ್ ಪೆರೇಜ್ ರಾಮೆರಿಜ್ ಅವರ ತಂಡವು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೋಲುವ 'ಇಂಡಿಯಂ' ಎಂಬ ಲೋಹವೊಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿ, ಆಗ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಪರಮಾಣುಗಳ ಮಿಲನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ಅದು ಬಹುತೇಕ ಮಿಥೆನಾಲ್ ಇಂಧನವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿದೆ. ತಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಿಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಅವರು ದಹನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಬಹುತೇಕ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಉರಿದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಇಂಧನವು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಬಳಕೆಗೆ ಅರ್ಹ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೇಗಿದರ ಉತ್ಪಾದನೆ?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಧನವೊಂದನ್ನು ಉರಿಸಿದಾಗ ತ್ಯಾಜ್ಯವಾಗಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವ