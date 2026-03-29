ಜಿಲ್ಲೆಯ 28 ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕ್ಷಯ ಮುಕ್ತ

ಪ್ರಜಾವಾಣ ಿ ವಾರ್ತೆ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ದಿನ ಮತ್ತು ಕ್ಷಯ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ 100 ದಿನಗಳ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 157 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪೈಕಿ 28 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕ್ಷಯಮುಕ್ತ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಸತತ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ಷಯ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವ 3 ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಸತತ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ಷಯ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವ 6 ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ 19 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಡಾ.ವೈ. ನವೀನ್ ಭಟ್, ಕ್ಷಯ ರೋಗವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ನಿಧಾನಗತಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟಿಬಿ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ಷಯರೋಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಬಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 9 ರಿಂದ ಶೇ 2ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಕ್ಷಯರೋಗದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಈ ವರ್ಷ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಪಡೆದವರು ಮುಂದೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಸುತ್ತಲಿನ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಸಹ ಕ್ಷಯ ಮುಕ್ತವಾಗಲು ಪದಕ ವಿಜೇತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಕ್ಷಯ ಮುಕ್ತವಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ. ಪ್ರಭು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅತಿಕ್ ಪಾಷ, ಡಿಎಚ್ಒ ಡಾ. ಮಹೇಶ್ಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಉಮಾ ಇದ್ದರು.