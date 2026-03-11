ಪೈಯೊನೆನ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್
ಸ್ವಿಡನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಗುಡ್ಡದಡಿಯಲ್ಲಿ, 30 ಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ, ಪರಮಾಣು ಬಂಕರ್ ಕವಚದೊಳಗೆ ಪೈಯೊನೆನ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟವಾದರೂ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಏನೂ ಆಗಬಾರದೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 1943ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಇದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ನವೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದು 2008ರಲ್ಲಿ. ಈ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ ಎರಡುವರೆ ಅಡಿ; ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರು ತನ್ನೊಳಗಿರುವ ಸಬ್ಮರೈನ್ ಇಂಜಿನ್ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬಹುದು; ಭೂಕಂಪ, ಸ್ಫೋಟ ಯಾವುದೂ ಇದನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದೂ ಕಷ್ಟ!