ಡೇಟಾ ಸ್ಟೊರೇಜ್‌: ಸ್ಪೇಸ್‌ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್‌ ಇಲ್ಲ!

<p>ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಈಗ ಹಲವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳಿವೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ – ಎಲ್ಲವೂ ಇವೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಜಿಬಿಗಟ್ಟಲೆ ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ 128 ಜಿಬಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ 1 ಟಿಬಿ, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ 1 ಟಿಬಿ – ಹೀಗೆ ಟಿಬಿಗಟ್ಟಲೆ ಡೇಟಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಡಿವೈಸ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೊರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರಂತೂ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಆದರೂ, ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ‘ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೊರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ತುಂಬಿಸಲು ಈಗಿರುವುದನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೌಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಡೆಯಿರಿ’ ಎಂಬ ಮೆಸೇಜ್ ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ಸ್ಟೊರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಡೇಟಾ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಫೋಟೋಗಳದ್ದು! ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಜಿಬಿಗಟ್ಟಲೆ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇವೆ. ಮನೆ ಹೊಸ್ತಿಲು ದಾಟಿದಾಗ ತೆಗೆಯುವ ಮೊದಲ ಫೋಟೋದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸು ಬರುವವರೆಗಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಫೋಟೋವನ್ನೂ ನಾವು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿನ ಹತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನಾದರೂ ತೆಗೆದು ನೋಡುತ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲವೋ? ಆದರೆ, ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ.</p>.<p>ಹೀಗೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಫೋಟೋಗಳು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ಸಾವಿರಾರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಫೀಚರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸ್ಟೊರೇಜ್ ಇಲ್ಲದೇ ನಿಧಾನವಾಗಲು ತೊಡಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ. ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಾವು ಸ್ಟೊರೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದೇ ಹಪಹಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಕೆಬಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೊರೇಜ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಜಿಬಿ ಹಾಗೂ ಟಿಬಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸ್ಟೊರೇಜ್ ಇದೆ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಸ್ಟೊರೇಜ್ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ!</p>.<p>ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳು ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೊರೇಜ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಗೂಗಲ್ ಪ್ರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ 1 ಟಿಬಿ ಸ್ಟೊರೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಜೆಮಿನೈ ಎಐ ಪ್ರೋ ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಟಿಬಿ ಸ್ಟೊರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ! ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೆಮಿನೈ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನದ ಹಾಗೆ!</p>.<p>ಆದರೆ, ಅಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ನ ಸ್ಟೊರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ನುಂಗುವ ತಂತ್ರವಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಎಐಗೆ ಹಾಕಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಫೋಟೋದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಟೊರೇಜ್ ಸ್ಫೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ!</p>.<p>ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಫೋಟೋ, ಪ್ರತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ನಡೆಯೂ ಸ್ಟೊರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪರಿಕ್ರಮವೇ ಆಗುತ್ತದೆ!</p>.<p>ಇದೊಂದು ವರ್ತುಲ!</p>.<p>ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದ್ದಾಗ, ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೊರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ತಿನ್ನುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೀಚರ್ ಇರುವ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಫೋನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಹಿಂದಿನ ಫೋನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟೊರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೊರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ.</p>.<p>ಆ ಸ್ಟೊರೇಜ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಥದ್ದೇ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಒದಗಿಸುವ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೊರೇಜ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೊರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋಟೋ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೆವು ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ!</p>.<p>ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ, ಆ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಗಾಗ ಮೆಲುಕುಹಾಕುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನದಲ್ಲಿರುವ ಫೋಟೋ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಿಸೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವ ಹಣಕ್ಕೂ ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ?</p>.<p>ಇದು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ!</p>.<p>ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಈ ಕಳೆದ ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ‘ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಬೇಕಾಗಬಹುದು’ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟಿಬಿಗಟ್ಟಲೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ! ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ತಲೆಮಾರು ಕಳೆದರೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಎಷ್ಟು ಟಿಬಿಗಟ್ಟಲೆ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು! ಹಾಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಡೇಟಾಗೆ ಆತ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹಣ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು!</p>.<p>ಈಗಲೇ ನಾವು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಫೋಟೋ, ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಟಿಬಿ ಹಾರ್ಡ್ಡ್ರೈವ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ 8-10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಖರ್ಚಿನ ಬಾಬತ್ತೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ!</p>.<p>ಇದು ಹೀಗೇ ಆದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆಯ ಖರ್ಚಿಗೇ ಎಷ್ಟು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಾಗಬಹುದು!</p>.<p>ಏನಿದೆ ಪರಿಹಾರ?</p>.<p>ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಇರುವುದು ನಿಜವಾದರೂ, ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿನ ತೆಗೆದು ನೋಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಖಾತರಿಯೂ ಇಲ್ಲದ, ಅದನ್ನು ಕಾಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೇ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಅಥವಾ ಬೇಡ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕುವುದಕ್ಕೂ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಿರುವ ಫೋಟೊ–ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು, ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇತರ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೋ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದೇ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಕಾಯಕ ಎಂದುಕೊಳ್ಳದೇ, ಸೀಮಿತವಾಗಿ, ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಫೋಟೊ–ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಳಿದವನ್ನು ಮನಸಲ್ಲೇ ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ ಜೇಬೂ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಮನಸಿಗೂ ಹಿತ!</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>