ಅನ್ವೇಷಣಾ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ

ಧಾರವಾಡ: ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಅವಲೋಕನ ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಣಾ ಮನೋಭಾವ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಎ.ಎಚ್.ರಾಜಾಸಾಬ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸರ್. ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಸ್ಮಾರಕ ಮೂಲತತ್ವದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮಾನವನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ವಿನಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಆಸ್ಟ್ರೊ ಬಯೋಲಾಜಿ, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬಯೋಲಾಜಿ, ಸೆನ್ಸರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬರಲಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ತಿಳಿಯಲು ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. 'ಪಾಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಹೌಸ್' ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಹಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಭವಿಷ್ಯದ ಇಂಧನವಾಗಿದೆ. ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಯುವ ಸಂಶೊಧಕರಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿ.ವಿ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎ.ಎಂ.ಖಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸಂಶೋಧನಾ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳಸುವ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಸ್.ಎನ್.ಅಗಡಿ, ಸಿ.ಬಿ.ಗಣೇಶ, ಈಶ್ವರ ಬೈದಾರಿ, ಪ್ರೊ.ಸಿ.ಎಂ.ಕಾಮನವಳ್ಳಿ, ಎಸ್.ಕೆ.ರಾಜಪ್ಪ , ಆರ್.ಜಿ.ಕಲಕಾಂಬ್ಕರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ, ಲೋಕೇಶ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಎಂ.ಕೆ.ರಬಿನಾಳ, ಕೆ.ಎಸ್.ಕಟಗಿ, ಪ್ರೊ.ಎಸ್. ಶಿರಾಳಶೆಟ್ಟಿ, ವೈ.ಗಣೇಶ ಬಾಬು, ಎ.ಬಿ.ವೇದಮೂರ್ತಿ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರಮಾನೆ, ಪ್ರೊ.ಜೆ.ಸಿ ತೋನಣ್ಣವರ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಆಡಳಿತಾಂಗ ಕುಲಸಚಿವ ಶಂಕರೆಪ್ಪ ವಣಿಕ್ಯಾಳ, ಪ್ರೊ.ಎ.ಬಿ.ವೇದ ಮೂರ್ತಿ, ಎನ್.ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260413-24-659572416</p>