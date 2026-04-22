ಜಿನೋಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿ

ಭಾರತೀಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುವಂಶೀಯತೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜನಸಮುದಾಯಗಳ 'ಡಿಎನ್ಎ' (DNA) ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ 'ಜಿನೋಮ್ ಇಂಡಿಯಾ' (GenomeIndia) ಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುವ ಸುಮಾರು 4.4 ಕೋಟಿ ಹೊಸ ಜೀನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ 'ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯಂಟ್'ಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ 'ಪ್ರೆಸಿಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್' ಅಥವಾ ನಿಖರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳ ಜನರ ಡಿಎನ್ಎ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರೂಪಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯರ ದೇಹದ ಜೈವಿಕ ರಚನೆಯು ಯುರೋಪಿಯನ್ನರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಔಷಧಗಳು ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲಾಖೆಯ ಧನಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ (IISc) ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ 20 ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ 83 ವಿವಿಧ ಜನಸಮುದಾಯಗಳ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀನ್ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು (Whole Genome Sequencing) ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ಜೀನ್' ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಒಂದು ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್ ಅಥವಾ ನಕಾಶೆ ಇದ್ದಂತೆ. ಈ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮಗೆ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಔಷಧಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯರ ಜೀನ್ ವೈವಿಧ್ಯ. ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ರೋಗಕಾರಕ ಜೀನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಭಾರತದ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ 'ಸ್ವಜಾತಿ ವಿವಾಹ' ಅಥವಾ 'ಎಂಡೋಗಮಿ' ಪದ್ಧತಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಂಪಿನೊಳಗೆ ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಆ ಗುಂಪಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀನ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಇದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಫೌಂಡರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜನಸಮುದಾಯಗಳಿವೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಸ