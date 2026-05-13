ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೆ ಮಾನವ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ?

<p>ಈಗ ಭೂಮಿಯ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 830 ಕೋಟಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಸುಮಾರು 148 ಕೋಟಿ. ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಯಂಥ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದರೂ ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಅಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ‘ಜನಸಂಖ್ಯಾಸ್ಫೋಟ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಜನಸಂಖ್ಯಾಸ್ಫೋಟ ಇಂದಿನ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬದುಕಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ–ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೋ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಆವಾಸ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಈಗ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳಗಳಂಥ ಯಾವುದಾದರೂ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ವಸಾಹತು ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ಈಗ ನಾಸಾ, ಇಸ್ರೊ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಗಗನಯಾನಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಿಂದೆಲ್ಲ, ಈ ಗ್ರಹಗಳ ವಾತಾವರಣ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವನು ವಾಸಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ – ಎಂದು ಯೋಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ವಾಸಯೋಗ್ಯ ಪರಿಸರನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವ ವಸಾಹತು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರತ್ತವೂ ಪರಿಶೋಧನೆ ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮಂಗಳಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾನವ ವಾಸಯೋಗ್ಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಮಂಗಳನಲ್ಲಿಗೋ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೋ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಬಾರದು? ಆದರೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ.</p>.<p>ಮಾನವನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯ ಮೂಲ ಜೈವಿಕಕ್ರಿಯೆ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಆಕಾಶಕಾಯಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೈಂಗಿಕಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಿರಬೇಕು. ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅಡಿಲೇಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಭ್ರೂಣ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಶೋಧಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ‘ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ ಬಯಾಲಜಿ’ ಎಂಬ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಡಿಲೇಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದೈನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭೂಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಂಭೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷನ ವೀರ್ಯವು ಸ್ತ್ರೀಯ ಜನನಾಂಗವನ್ನು ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ಗರ್ಭಾಶಯದ ಮೂಲಕ ಅಂಡನಾಳದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಅಂಡಾಣು ಅಂಡನಾಳದ ಮೂಲಕ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಋತುಚಕ್ರದ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭೋಗವಾಗಿ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯ ಜನನನಾಳದ ಮೂಲಕ ಗರ್ಭಾಶಯವನ್ನು ತಲುಪಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂಡನಾಳದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ; ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಂಡಾಣು ಅಂಡನಾಳದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ವೀರ್ಯದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಡನಾಳದ ಮಧ್ಯದ ವರೆಗೆ ಸಾಗಿಬಂದ ಅಂಡಾಣುವಿನೊಡನೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿ ಅದನ್ನು ನಿಶೇಚನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಋತುಚಕ್ರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನಾರನೆಯ ದಿನ ಸಂಭೋಗದ ಮೂಲಕ ವೀರ್ಯ ಹೆಣ್ಣಿನ ಜನನಾಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗೆ ಗಂಡಿನ ವೀರ್ಯಾಣು ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀಯ ಅಂಡಾಣುಗಳು ಸೇರಿ ಯುಗ್ಮಕೋಶ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯುಗ್ಮಕೋಶವು ಸ್ತ್ರೀಯ ಗರ್ಭಾಶಯವನ್ನು ಸೇರಿ ಭ್ರೂಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಭ್ರೂಣವು ಮುಂದೆ ಮಗುವಾಗಿ ಜನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಪೀಳಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಸ್ತ್ರೀಯ ಜನನಾಂಗವನ್ನು ಸೇರಿದ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳಿಗೆ ಅಂಡಾಣುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸ್ರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ‘ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್’ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೊನುಗಳು ಈ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ಗರ್ಭಾಶಯದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಡಾಣುನಾಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ತ್ರೀಯ ಜನನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಣು ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಎಂದರೆ ಮಾನವರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎಂದಾಯಿತು.</p>.<p>ಆದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ವೀರ್ಯಾಣು ಗರ್ಭಾಶಯದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಈ ಶೋಧಗಳು. ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.</p>.<p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅಡಿಲೇಡ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ಮೊದಲು ಜೀವಂತ ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯುಳ್ಳ ಹೆಣ್ಣಿನ ಗರ್ಭಾಶಯವನ್ನು ಹೋಲುವ ಚಿಕ್ಕ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿದರು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ಗರ್ಭಾಶಯದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ಬದಲು, ವಿವಿಧ ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆಗೆ ಚದುರಿಹೋದವು. ಅದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಇಳಿದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು. ಅನಂತರ ಮಾನವವೀರ್ಯವನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯುಳ್ಳ ಕೋಣೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಚಲನಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಮಾನವನಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಥದೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರಕಿದವು. ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಅಡಿಲೇಡ್ ತಂಡ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಕಡಿಮೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ; ಭೂಮಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ದರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು.</p>.<p>ಇದುವರೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾನಿಗಳು ಯಾರೂ ಲೈಂಗಿಕತೆಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಜನನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವ ಅಥವಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅನ್ಯಗ್ರಹ ವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಸಾಹತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ಆಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದುವರೆಗಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ. ಅದರಿಂದ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ವಸಾಹತು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತ – ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಅಡಿಲೇಡ್ ವಿ.ವಿ.ಯ ನಿಕೋಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಫೆರ್ಸನ್.v</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-51-1658274575</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>